Nuevo equipo para el exvalencianista Koba Koindredi
El jugador estaba apartado de la disciplina del Sporting todo el verano a la espera de una salida
No ha sido un verano fácil para Koba Koindredi. Después de que el Basilea decidiera no ejercer la opción de compra para ficharlo y tuviera que regresar al Sporting de Portugal, el exjugador del Valencia CF no ha teniendo una experiencia nada agradable con los lusos, que le enseñaron de malas formas la puerta de salida, pero no ha sido hasta el último día de mercado cuando el centrocampista ha encontrado acomodo.
El jugador francés fue relegado al filial del Sporting de Portugal mientras encontraba una salida. A pesar de que empezó la pretemporada con los leones, cuando llegó el momento de realizar el primer stage fuera de tierras lusas se le mandó al segundo equipo en clara señal de que no estaba en los planes del entrenador de ninguna manera.
Finalmente Koba Koindredi ha encontrado una nueva oportunidad en las últimas horas de esta ventana de traspasos. El ex centrocampista del Valencia CF firmará por el Lausanne-Sport de la liga suiza, donde ya estuvo el pasado curso. El equipo helvético y el Sporting han acordado el traspaso definitivo por el jugador, que firma por tres temporadas.
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