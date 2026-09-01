OFICIAL: Harvey Elliott, nuevo jugador del Valencia CF

El Valencia CF ha cerrado una nueva incorporación en el último día del mercado de traspasos. El equipo blanquinegro ha hecho oficial la llegada de Harvey Elliott, procedente del Liverpool FC. El atacante inglés aterriza en Mestalla cedido y sin opción de compra para esta temporada. El jugador ha superado las pruebas médicas este martes por la mañana antes de cerrar su vinculación al equipo.

El Valencia CF perdió en Riazor y ahí aceleró todo en busca de convencer a Harvey Elliott una vez ya tenían el no del Leeds. Ramazani fue siempre la primera opción del verano, pero se mantenía ahí de fondo. Y mientras el belga se alejaba el que aparecía en primera línea era el inglés, que en todo momento le dio el sí al Valencia, pero el salario se convertía en el principal problema. Una vez eso se solucionó, con el cuadro de Mestalla poniendo más de su parte para calmar las críticas por la derrota en A Coruña, el fichaje del inglés se cerró en tiempo récord. Tanto es así que aterrizó a última hora de este lunes en Manises.

"Llegó a un club increíble. Estoy agradecido por la oportunidad de jugar aquí y quiero jugar todo lo bien que pueda. Conozco la historia del club y sabes que exige de un gran trabajo. Voy a dar todo lo mejor que tenga", aseguró el futbolista. Ha pasado todo muy rápido. Estaba listo para una posible llamada y estaba seguro de poder venir aquí a jugar. Estoy ya aquí y tengo muchísimas ganas de esta semana. Evidentemente el gran objetivo es ganar partidos y mi objetivo principal es devolver al Valencia a puestos europeos. Voy a dar lo mejor que tenga", aseguró el futbolista a su llegada a Manises.

JM López

Elliott de 23 años, milita en el Liverpool FC, aunque la temporada pasada estuvo cedido en el Aston Villa de Unai Emery, donde solo disputó ocho partidos.

Este es el comunicado del Valencia CF sobre Harvey Elliott

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo con el Liverpool FC para la incorporación de Harvey Elliott.

El mediapunta inglés jugará en calidad de cedido durante la presente temporada y aportará llegada, visión y último pase en el tercio final del campo.

Harvey Elliott (04/04/2003) es un jugador joven, pero con experiencia y talento, y destaca por su capacidad para superar líneas de presión y generar peligro, tanto en posiciones interiores como partiendo desde la banda.

El nuevo futbolista del Valencia CF se formó en la cantera del Fulham FC y con tan solo 16 años se convirtió en el jugador más joven en debutar en la Premier League. En 2019 dio el salto al Liverpool FC, con el que ha disputado 149 partidos oficiales, conquistando dos Premier League, dos Carabao Cup, la FA Cup, Community Shield, Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes de la FIFA.

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Durante su trayectoria también ha jugado cedido en el Blackburn Rovers y el Aston Villa. A nivel internacional ha sido un jugador importante en las categorías inferiores de la selección de Inglaterra, con la que conquistó la EURO Sub-21 en 2023 y 2025. En esta última edición tuvo una actuación decisiva y fue reconocido como mejor jugador del torneo.