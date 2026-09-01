OFICIAL: El Valencia CF ficha a un delantero para la Academia VCF

El Valencia CF sigue incorporando talento internacional para la Academia VCF. Mientras el foco y todos los esfuerzos se centran en las salidas y en las llegadas en el primer equipo en el cierre de la ventana de traspasos, el club se mueve para incorporar nuevos jugadores y reforzar la estructura de cantera.

El club blanquinegro ha anunciado oficialmente a través del perfil de la Academia VCF en la red social X la llegada de Abdou Salam. El joven atacante de 18 años tiene nacionalidad senegalesa. Abdou Salam llega procedente de la Be Sport Academy de Dakar, capital de Senegal. El atacante se incorporará a la disciplina del Juvenil A de la cantera valencianista.

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De esta manera el Valencia hace acopio de talento juvenil y ahora el joven Abdou Salam tendrá la oportunidad de terminar de formarse y demostrar su potencial en unas instalaciones de elite de un equipo de Primera División.