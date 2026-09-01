Parte médico del Valencia CF sobre la lesión de Umar Sadiq
El nigeriano padece una "afectación de la región isquiotibial derecha" sufrida en el partido del domingo ante el Deportivo
Más problemas para el Valencia CF en ataque. El club ha emitido un parte médico sobre la lesión de Umar Sadiq. El nigeriano padece una afectación de la región isquiotibial derecha, sufrida en el partido del pasado domingo ante el RC Deportivo de A Coruña.
Este es el parte médico emitido por el club: "Tras las pruebas efectuadas se ha apreciado que el jugador Sadiq Umar padece una afectación de la región isquiotibial derecha, sufrida en el partido del pasado domingo ante el RC Deportivo de A Coruña. El delantero valencianista seguirá un plan terapéutico médico, fisioterápico y de readaptación en la Ciudad Deportiva hasta mejoría clínica, que le permita reincorporarse con el resto del equipo".
Dos meses
El delantero estará un mínimo de 2 meses apartado de los terrenos de juego. Los partidos que se perdería serían los del Barcelona, Sevilla, Alavés, Real Sociedad, Racing de Santander, Athletic y Villarreal. Y llegaría justo al del Elche.
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