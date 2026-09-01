Alineaciones probables del Valencia CF - FC Barcelona de LaLiga en Mestalla

El Valencia CF ha arrancado la temporada de una manera pésima. Un empate y dos derrotas son un peligroso precedente para recibir a un FC Barcelona que llega a Mestalla en la cima de la clasificación. Un empate sin goles contra el Celta de Vigo abrió la temporada, siguiendo una derrota por la mínima en la visita del Betis y culminando el paupérrimo inicio de curso con una derrota a domicilio ante el Deportivo en Riazor.

El cierre de mercado del Valencia CF ha dejado varias tareas pendientes, como de costumbre, y las lesiones siguen lastrando al equipo de Carlos Corberán. Los recién llegados entrarán directos en la convocatoria, pero no en el once de inicio.

Las bajas del cuadro local son numerosas. A las de larga duración de Copete o Diego López se añadieron en las últimas jornadas las de Justin de Haas, Guido y Sadiq. Por contra, todo apunta a que Maffeo llegará en buena forma para el choque contra los culés. Recordemos que tampoco estará André Almeida, cedido al Racing de Santander.

Alineaciones probables del Valencia CF - FC Barcelona

Valencia CF: Dimitrievski; Gayà, Tárrega, Diakhaby, Arnau; Maffeo; Pepelu, Ugrinic, Javi Guerra; Sato y Hugo Duro.

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FC Barcelona: Joan García; Cancelo, Christensen, Cubarsí, Koundé; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Raphinha, Lamine Yamal y Adeyemi.