Horario y dónde ver por TV y online el Valencia CF - FC Barcelona de LaLiga en Mestalla

El Valencia CF afronta la cuarta jornada con el objetivo claro de vencer a todo un FC Barcelona. El cuadro de Hansi Flick llega como colíder de LaLiga, mientras que los de Corberán rozan los puestos de descenso a los que muy probablemente caerán si no logran puntuar este partido.

Con un mercado de fichajes tan deficitario como los anteriores, el Valencia CF debe superar las numerosas ausencias por lesiones e imponer su mejor versión en un duelo que dos décadas atrás era de interés internacional.

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Horario y dónde ver por TV e internet el Valencia CF - FC Barcelona de LaLiga en Mestalla

El choque entre el FC Barcelona y el Valencia CF, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga EA Sports, se disputará el domingo, 6 de septiembre a partir de las 16:15 horas. Los aficionados en España tendrán la oportunidad de seguir el partido en directo a través de la plataforma Movistar+, específicamente en el canal M+ LaLiga, que ofrece la cobertura exclusiva de los principales encuentros del campeonato. Por otro lado, también podrás seguirlo por internet y de manera gratuita en Superdeporte.