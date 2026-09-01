El Valencia CF cierra un mercado de fichajes de SUSPENSO

Mercado cerrado para el Valencia CF. Ni siquiera hubo fichaje de última hora sobre la bocina. El CEO de Fútbol Ron Gourlay abandonó las oficinas del Valencia a las diez de la noche sin hacer declaraciones, minutos después de que lo hiciera el Director General Javier Solís. No hubo esfuerzo final. Ni habrán más refuerzos. El club aseguró en el comunicado oficial de la renovación de Carlos Corberán del 6 de julio que la hoja de ruta del club pasaba por "construir un proyecto competitivo, consistente y estable, con visión de presente y futuro para devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde y pelear por objetivos más ambiciosos". Dos meses después, el mercado ha demostrado que una vez más las palabras no se acompañaron de hechos.

Era el verano del salto competitivo para aspirar de nuevo a Europa en el último año del templo valencianista. La realidad de Meriton ha sido bien dintinta. El club cierra el mercado de fichajes de la última temporada en Mestalla con una inversión de solo 9 millones en traspasos. El club únicamente ha pagado por los fichajes de Arnau Martínez (5 millones de euros) y Ryunosuke Sato (4 millones), ha firmado a tres jugadores libres (Guido Rodríguez, Justin de Haas y Aliou Dieng) y ha cerrado la cesión de tres futbolistas (Harvey Elliott, Pablo Maffeo y Kayne Van Oevelen).

Noticias relacionadas

El Valencia CF tiró a la basura el último día de mercado y no fue capaz de cerrar ninguna operación. El club encaró las últimas horas con dos fichas libres tras liberar la del lesionado de larga duración Diego López y la salida en calidad de cedido de André Almeida al Racing de Santander. La dirección deportiva tanteó la posibilidad de fichar al central del Atlético José Giménez y tuvo prácticamente cerrada la cesión de Marvin Ducksch, delantero alemán de 32 años del Birmingham City de la Championship.Las negociaciones estaban avanzadas con el OK del jugador, pero el club inglés paró la operación a primera hora de la tarde. El club ingles, que había dado luz verde a la operación el lunes, entendió que el Valencia había apurado demasiado los plazos y se negó a dejarlo marchar a última hora. La última intentona fue la llamada a la despesperada al delantero del Levante Etta Eyong, pero tampoco. Dos operaciones a última hora que retratan al club. Sin inversión ni planificación es imposible. La historia se repite. Meriton condena al valencianismo a sufrir en el último año de Mestalla.