Ramazani ya tiene nuevo equipo

Se acabó el culebrón Ramazani. La realidad es que el Valencia CF siempre lo tuvo como una de sus prioridades para el ataque pero, al contrario de lo que sabía medio mundo, pensó que el Leeds iba a bajar sus pretensiones iniciales. Con todo eso, las cifras que manejaba el cuadro de Yorkshire eran como mínimo de 5 millones si salía ahora o una cesión con opción de compra obligatoria con un precio ligeramente superior, algo que finalmente se ha producido. De hecho, Ramazani ya ha posado con los colores de su nuevo equipo, el Burnley de Segunda División inglesa.

El extremo belga tenía un pie fuera del Valencia en el pasado mercado invernal, pero a última hora su situación cambió y se terminó quedando para aportar goles y muchas más titularidades de las esperadas cuando en invierno el Valencia CF le enseñó la puerta. Aunque terminó la temporada volviendo a ese segundo plano, sí aportaba como revulsivo y eso provocó que este verano Corberán volviera a ver con buenos ojos que llegara al Valencia CF. El club parecía que quería intentarlo, pero la realidad es que en cada acercamiento siempre estuvo lejos de las pretensiones del Leeds United.

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En ese sentido, el Burnley ha conseguido cerrar la operación del belga. Este ha sido el anuncio en redes: "Nos complace anunciar la llegada del extremo Largie Ramazani, quien se une en calidad de cedido por toda la temporada procedente del Leeds United, con obligación de hacer el traspaso permanente el próximo verano. Bienvenido al Burnley, Largie", señaló el club inglés.