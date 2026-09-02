Buenas noticias para Flick antes del Valencia CF - FC Barcelona
Gavi tiene previsto volver al grupo este jueves y su presencia en la convocatoria de Mestalla no está descartada
Buenas noticias para Hansi Flick en la previa del partido entre el Valencia CF y el FC Barcelona. Gavi está cada vez más cerca de dejar atrás las molestias que arrastra desde el estreno liguero y tiene previsto dar un nuevo paso en su recuperación este jueves.
Según informa 'Sport', el centrocampista azulgrana volverá a pisar el césped y está previsto que participe durante una parte considerable de la sesión junto al resto de la plantilla. Su regreso parcial al trabajo colectivo supone un avance significativo después del contratiempo sufrido en la primera jornada de Liga frente al Elche.
Durante aquel encuentro, Gavi recibió un fuerte impacto en su pierna derecha y, tras el golpe, comenzó a sentir molestias. Ante esta situación, el cuerpo médico optó por retirarlo del terreno de juego como medida de prevención. La preocupación aumentó debido a que se trataba de la misma pierna en la que el futbolista había sufrido anteriormente una grave lesión del ligamento cruzado anterior.
Sin embargo, las exploraciones realizadas posteriormente permitieron descartar cualquier problema de gravedad. Las pruebas determinaron que el jugador únicamente sufría una contusión, por lo que desde entonces ha seguido un plan de trabajo individualizado con el objetivo de recuperar por completo las buenas sensaciones.
Flick ya había mostrado tranquilidad respecto al estado físico de su futbolista y explicó que Gavi necesitaría algunos días antes de estar nuevamente preparado para trabajar con el grupo. Ese regreso está ahora mucho más cerca.
No está descartado para la lista
La sesión de este jueves marcará un nuevo punto de inflexión. Gavi está preparado para reincorporarse parcialmente a la dinámica colectiva, aunque el Barça no tiene previsto asumir ningún riesgo con el jugador. La idea es que su regreso se produzca de manera gradual y que vaya aumentando la carga de trabajo en función de sus sensaciones.
De esta evolución dependerá también su posible presencia en la convocatoria para el próximo partido ante el Valencia CF. Aunque todavía no está garantizado que pueda viajar a Mestalla, su regreso a los entrenamientos con el grupo alimenta el optimismo dentro del club.
Para Flick, recuperar a Gavi supone una excelente noticia. El técnico alemán considera al centrocampista una pieza importante de su proyecto, no solo por su intensidad y capacidad para competir en el centro del campo, sino también por el carácter y el liderazgo que aporta al vestuario.
- Giménez, a un paso del Dépor y se le escapa al Valencia CF
- El Valencia CF intenta (sin éxito) los fichajes de Marvin Ducksch y Etta Eyong
- El Valencia se cansa del Celta y manda a Almeida al Racing de Santander
- Ramazani ya tiene nuevo equipo
- Directo | El cierre del mercado de LaLiga EA Sports con todos los fichajes, en vivo y en directo online
- El Valencia CF cierra un mercado de fichajes de SUSPENSO
- Sadiq cae lesionado en el Valencia CF y puede perderse siete jornadas
- Argentina vuelve a llamar a la cantera del Valencia CF