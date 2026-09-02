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DIRECTO | Sigue la presentación de Harvey Elliot como nuevo jugador del Valencia CF

El británico se presenta como futbolista blanquinegro en una comparecencia de prensa

Elliott con la camiseta del Valencia CF

Elliott con la camiseta del Valencia CF / VALENCIA CF

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Rafa Jarque

Rafa Jarque

Valencia

Harvey Elliot comparece en rueda de prensa en su presentación oficial como nuevo jugador del Valencia CF. Sigue todas sus respuestas en Superdeporte.

El atacante inglés aterriza en Mestalla cedido y sin opción de compra para esta temporada. El jugador ha superado las pruebas médicas este martes por la mañana antes de cerrar su vinculación al equipo.

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