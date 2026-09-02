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DIRECTO | Sigue la presentación de Harvey Elliot como nuevo jugador del Valencia CF
El británico se presenta como futbolista blanquinegro en una comparecencia de prensa
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Harvey Elliot comparece en rueda de prensa en su presentación oficial como nuevo jugador del Valencia CF. Sigue todas sus respuestas en Superdeporte.
El atacante inglés aterriza en Mestalla cedido y sin opción de compra para esta temporada. El jugador ha superado las pruebas médicas este martes por la mañana antes de cerrar su vinculación al equipo.
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