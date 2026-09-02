Inscripción sorpresa del Barça antes de visitar Mestalla

Tras el decepcionante inicio de Liga del Valencia CF, que solo ha sacado un punto tras medirse a Betis, Celta de Vigo y Deportivo, el conjunto de Carlos Corberán prepara la cuarta jornada en la que recibirá la visita del actual líder y vigente campeón del torneo, el FC Barcelona de Hansi Flick, que ha arrancado el curso con un impoluto 9/9 en puntos y mostrándose como una apisonadora en ataque. Motivos para la esperanza hay pocos en Mestalla.

El Valencia afronta el partido con la novedad de Harvey Elliot, último fichaje del conjunto blanquinegro tras el fracaso de la dirección deportiva a la hora de incorporar a un '9' tras la lesión de Sadiq. El Barça, por su parte, llega con la única novedad de Gabriel Jesús, inscrito a tiempo, aunque sin apenas tiempo de adaptación podría no tener minutos.

'Fichaje' sorpresa para Flick

El brasileño es la única novedad en forma de fichaje, pero no será la única incorporación con la que contará Flick para Mestalla y para el resto de la temporada, y es que este martes, en las últimas horas de mercado, el conjunto azulgrana inscribió como jugador del primer equipo a un canterano en el que hay depositadas muchas expectativas: Brian Fariñas.

Brian Fariñas / FCB

Fariñas estuvo muy cerca de abandonar el Barça. El Girona llegó a avanzar una operación para hacerse con el 50% de sus derechos por alrededor de 1,5 millones de euros, pero Hansi Flick pidió detener el movimiento. Brian lucirá el dorsal '4', que estaba libre. El técnico alemán quería observar personalmente al futbolista antes de permitir una salida definitiva.

La decisión terminó siendo determinante. Fariñas comenzó a trabajar bajo las órdenes de Flick y su rendimiento en los entrenamientos sorprendió especialmente al entrenador, que rápidamente vio en él condiciones para poder ayudar al primer equipo. A partir de ahí, una salida que parecía muy avanzada quedó completamente aparcada.

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Premio y responsabilidad

A Fariñas le ha llegado un premio mayúsculo fruto de su rendimiento pero ahora tiene un reto todavía mayor, el de hacerse un hueco en la rotación. La competencia en el centro del campo es feroz pero, ya como jugador del primer equipo a todos los efectos, Fariñas es uno más en busca de minutos. Este domingo en Mestalla podía tener su primera oportunidad de la temporada.