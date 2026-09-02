Oficial: El Valencia CF ficha a Adrián Ruiz

Este miércoles a medianoche finalizó el mercado de traspasos de verano. El Valencia CF bajó la persiana horas antes de la fecha límite sin incorporar a nadie más, después de intentar el fichaje de Marvin Ducksch y Etta Eyong sin éxito. Harvey Elliott fue el último futbolista en añadirse a la plantilla de Carlos Corberán a la espera de lo que pueda ocurrir en los próximos días con el mercado de agentes libres y de la comparencia de Ron Gourlay este jueves para explicar el deficiente verano blanquinegro en los despachos.

Mientras tanto el Valencia CF sí ha ido añadiendo piezas para los distintos equipos de la Academia VCF. El último en llegar ha sido para el VCF Mestalla. El club blanquinegro ha hecho oficial este miércoles el fichaje de Adrián Ruiz. El centrocampista llega procedente de la Cultural y Deportiva Leonesa. El mediocentro, de 22 años, estuvo cedido el pasado curso en el Marbella CF con el que disputó treinta partidos en Primera RFEF.

Este es el comunicado del Valencia CF sobre el fichaje de Adrián Ruiz

El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para incorporar el jugador Adrián Ruiz que se integrará en la disciplina del VCF Mestalla.

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Adrián Ruiz, mediocentro de 22 años, llega procedente de la Cultural y Deportiva Leonesa y cuenta con experiencia en Primera RFEF, categoría en la que la temporada pasada disputó 30 partidos con el Marbella CF.