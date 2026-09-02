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PRESENTACIÓN
"Devolver al Valencia a Europa va a ser muy difícil, pero con hambre y deseo todo es posible"
El británico se presenta como futbolista blanquinegro en una comparecencia de prensa
Harvey Elliot comparece en rueda de prensa en su presentación oficial como nuevo jugador del Valencia CF. Sigue todas sus respuestas en Superdeporte.
El atacante inglés aterriza en Mestalla cedido y sin opción de compra para esta temporada. El jugador ha superado las pruebas médicas este martes por la mañana antes de cerrar su vinculación al equipo.
Acaba la rueda de prensa de presentación de Harvey Elliot.
¿Has visto los partidos de Valencia? ¿Qué le ha faltado?
He visto el último en particuar porque se produjo al poco de yo venir. No falta de nada, falta confianza, saber jugar mejor en equipo y ver ese espíritu de equipo al principio es difñicil cuando no salen las cosas. Queda mucho y tenemos que motivarnos.
Significado de jugar en Mestalla
Para mí es increíble. He hablado de esto con mi familia, es una oportunidad, un placer jugar en este histórico estadio, con todos los jugadores históricos que han pasado por aquí. Vivirlo va a ser increíble. Saltar al campo y disfrutarlo. Espero cuando se mayor echar la vista atrás y acordarme de este con orgullo.
¿Por qué hay tan pocos ingleses en LaLiga? Te enfrentas el domingo a Gordon
Cinco es un gran número, no muchos jugadores vienen aquí a jugar, pero se está volviendo más habitual, LaLiga, Serie A... Los jugadores quieren tener nuevas experiencias. Para mí España es increíble. Quiero disfrutar de España, de Valencia, estoy emocionado de lo que puede venir. Espero celebrar cosas buenas.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención desde que has llegado?
Creo que la historia, todo lo que ha vivido este club a lo largo de los años. Puedes ver el sentimiento 'old school'. Es un gran privilegio estar aquí, contrinuir a la historia y ayudar al club. Ponerme la camiseta del Valencia, lo voy a hacer con mucho honor, es un gran logro estar aquí.
¿Te marcas un cifra de goles o asistencias como objetivo?
Entre 10 y 20 goles y asistencias creo que sería una buena cifra. Espero conseguirlo.
¿Qué te dijo Mamardashvili?
Tampoco quería decirle demasiado. Le dije que quería venir de vacaciones y me dijo los mejores sitios para visitar. No sabía él en ese momento que mi objetivo era venir aquí.
¿Quién te ha convencido de venir con el ambiente crispado que hay?
Fue mi decisión, hablé con el entrenador de mis objetivos para la temporada, de lo que él pide. Ha sido un inicio difícil de temproada pero hay mucho tiempo, no debemos ser demasiado pesimistas. Tenemos que ir partido a partido y empezar a ganar. Lo más importante es ser un equipo, incluyendo a la afición. Con esta voluntad de ir mejorando podemos y esperamos llegar a final de temporada dejando este mal inicio atrás.
¿Cómo se ve al Valencia desde la Premier? ¿Alguien en el club te ha hablado de Europa?
Valencia es visto como un club históricamente muy grande. Por la calidad de su jugadores como Silva o Villa. Los equipos españoles son muy bien considerados en Inglaterra. Devolver al Valencia a Europa va a ser difícil, hay equipos muy buenos en LaLiga, pero es una oportunidad increíble. Con hambre y deseo puede ser posible.
¿Corberán te ha trasladado tu posición? ¿Qué puedes aportar?
Estoy contento de jugar donde sea, que el entrenador decida. Estoy al cien por cien comprometido. Espero que pueda contribuir, hay que pensar en el futuro. Ir mejorando porque he visto lo que este equipo peude hacer y creo que lo podemos hacer muy bien teniendo confianza en nosotros mismos. Hay que empezar a hacerlo este mismo domingo.
Cómo te has preparado para este nuevo reto en una liga y cultura diferente
Es difícil adaptarse viniendo de Inglaterra. Tuve mi primera sesión hoy y el sol y calor es increíble. Es un desafío para mí. Es un gran paso en mi carrera y estoy emocionado por ver que es lo que viene. Vngo aquí a lograr objetivos. Diferente ciudad, cultura y compañeros. Tengo que adaptarme. Han sido dos días increíbles, voy a seguir adaptándome y seguro que vamos mejorando.
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