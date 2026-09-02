Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
LizancosCuerpo técnico Valencia BasketRayo Vayencano VallecasKiat LimPróximo partido Valencia CFArenal Sound
instagram

En Directo

PRESENTACIÓN

"Devolver al Valencia a Europa va a ser muy difícil, pero con hambre y deseo todo es posible"

El británico se presenta como futbolista blanquinegro en una comparecencia de prensa

El Valencia CF presenta a Harvey Elliot

El Valencia CF presenta a Harvey Elliot

FERNANDO BUSTAMANTE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Rafa Jarque

Rafa Jarque

Valencia

Harvey Elliot comparece en rueda de prensa en su presentación oficial como nuevo jugador del Valencia CF. Sigue todas sus respuestas en Superdeporte.

El atacante inglés aterriza en Mestalla cedido y sin opción de compra para esta temporada. El jugador ha superado las pruebas médicas este martes por la mañana antes de cerrar su vinculación al equipo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents