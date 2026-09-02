El Valencia no cierra su mercado y estudia opciones entre los jugadores libres

Tras cosechar un nuevo fracaso en el mercado de fichajes veraniego, ya cerrado desde este dos de septiembre, el Valencia CF todavía no ha tirado la toalla para realizar alguna incorporación más. Tendrá que ser, eso sí, acudiendo al mercado de jugadores libres, que son los únicos que puede firmar a estas alturas.

De hecho, esa es la idea de la dirección deportiva en estos momentos, consciente de que el trabajo durante los dos meses de verano ha sido ampliamente insuficiente. No está claro que el Valencia CF se vaya a lanzar a la contratación de un jugador libre, pero al menos va a estudiar las opciones que tiene por si alguna encaja en las necesidades de la plantilla, que no son pocas por otra parte.

¿Prioridad delantero?

Si el Valencia CF va a agotar sus opciones de incorporar a otro futbolista, es inevitable pensar en un delantero centro como el gran objetivo para la plantilla de Corberán. Desde la confirmación de la importante lesión de Umar Sadiq, que estará alrededor de dos meses de baja, el '9' se convirtió en prioridad, aunque Gourlay y compañía fueron incapaces de atar a ninguno en los últimos días de mercado. A última hora, deprisa y corriendo, el Valencia trató el fichaje de Marvin Ducksch, pero el Birmingham City, que días antes sí le había abierto la puerta de salida a su delantero, tumbó cualquier posibilidad este martes al no tener margen de maniobra en las últimas horas de mercado.

Delanteros centro en el mercado de agentes libres hay varios, y algunos incluso han sido relacionados con el Valencia este verano, pero ahora todo depende del interés que tenga el club en invertir en la ficha de otro futbolista y la capacidad de convicción que pueda tener para con futbolistas que pueden coleccionar interés de más equipos.

Harvey Elliot con la Sub-21 inglesa en la Eurocopa / SD

Nueve millones de interrogantes

En total han sido siete los futbolistas que han recalado en Mestalla este verano en una inversión únicamente de nueve millones de euros, la decimocuarta de los veinte equipos de LaLiga. Harvey Elliot, Pablo Maffeo y Van Oevelen han llegado como cedidos, De Haas y Dieng han firmado libres y el único desembolso de dinero vía traspaso ha sido con Ryunosuke Sato y Arnau Martínez.

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Son, en algunos casos, nombres interesantes que pueden aportar a la plantilla de Carlos Corberán, pero lo que seguro no hacen es cubrir todas las necesidades que tenía una plantilla que la temporada pasada se limitó a pelear por no descender.