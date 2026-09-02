El Valencia CF, una inversión en fichajes de ZONA ROJA

El Valencia CF ha cerrado el mercado de fichajes de verano 26/27 con una inversión de zona roja convertido en el séptimo equipo de LaLiga que menos ha invertido en refuerzos: 9 millones de euros en los traspasos de Ryunosuke Sato (4) y Arnau Martínez (5). El resto de refuerzos son cesiones (Harvey Elliott, Pablo Maffeo y Kayme Van Oevelen) o jugadores que llegaron libres (Guido Rodríguez, Aliou Dieng y Justin de Haas). Peter Lim ha vuelto a demostrar con hechos su falta de ambición deportiva. El club anunció en el comunicado oficial de renovación de Carlos Corberán el pasado 6 de julio su intención de "construir un proyecto competitivo, consistente y estable, con visión de presente y futuro para devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde y pelear por objetivos más ambiciosos". Dos meses después, el mercado ha demostrado una vez más que las palabras no han ido acompañadas por hechos. La única relidad del verano es que el Valencia ha cerrado la tercera ventana de Ron Gourlay como el 14º equipo de LaLiga en inversión y así es imposible luchar ningún objetivo que no sea la permanencia en la categoría.

El mercado de fichajes ha vuelto a dejar una fotografía muy clara del poder económico de los clubes de LaLiga: Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid marcan una enorme distancia respecto al resto de equipos. Según los datos de Transfermarkt, el conjunto blanco encabeza el ranking con una inversión de 225 millones de euros, seguido por el Barcelona, con 184 millones, y el Atlético, con 123 millones. Entre los tres grandes concentran 532 millones de euros, alrededor del 70% de todo el gasto de los 20 clubes que aparecen en el ranking.

El problema del Valencia es que ya no está solo lejos de los grandes. Ni siquiera de los otros dos equipos Champions de la temporada: Betis (30,5) y Villarreal (16,5). El drama es que el club se ha visto superado en inversión por equipos de la zona media y baja como el Deportivo (26), Elche (23,2), Racing (20.5), Getafe (19,5), Sevilla (15,5), Alavés (13), Celta (11,8) y Rayo Vallecano (10.2). La entidad de Mestalla se encuentra en el grupo de cola de LaLiga por debajo de los 10 millones en inversión junto a la Real Sociedad (8,5), Osasuna (8), Espanyol (5,5), Levante (5,1), Málaga (0,3) y Athletic (0).

Ranking de LaLiga de inversión en fichajes

1º. REAL MADRID: 225 millones

(Diomande 125, Cucurella 55, Espí 25 y Dumfries 20)

2º BARCELONA: 184 millones

(Gordon 80, Rodri 60, Adeyemi 22, Gabriel Jesús 10, Bisiwu 8,5, Livakovic 2 y Hamza 1,5)

3º ATLÉTICO: 123 millones

(Hjulmand 40, Kang In Lee 35, Cuti Romero 33 y Grimaldo 15)

4º BETIS: 30,5 millones

(Parrott 16, Facundo Bernal 10,5 y Fran García 4)

5º DEPORTIVO: 26 millones

(Leo Román 9, Jensen 6, Ede 6, Amatucci 2,5, Aubameyang 1,5 y Gijselhart 1)

6º ELCHE: 23,2 millones

(Lomónaco 4,7, Sangaré 4,5, Fer Niño 4, Perrotta 3,5, Revivo 2,5, Morcillo 1,5, Chust 1, Gonzalo Villar 1 y Rubén Sánchez 0'5)

7º RACING: 20,5 millones

(Pablo García 5,5, Agirrezabala 4,5, Iván Martín 3, Facu González 2,5, Aarón Martín 2, Asier Villalibre 1 y Luque 1)

8º GETAFE: 19,5 millones

(Satriano 6,5, Zaid Romero 5, Mario Martín 3,5, Terrats 2,5, Boselli 1,5 y Mojica 0,5)

9º VILLARREAL: 16,5 millones

(Nathan Saliba 15 y Gulacsi 1,5)

10º SEVILLA: 15,5 millones

(Ure 6,5, Kochorashvili 4,5, Stassin 2,5, Fran González 1 y Julio Díaz 1)

Valencia. VLC. SPD. Visita del Valencia CF a la Mare de Deu en la Basílica con la atípica presencia de su presidente Kiat Lim. Kiat Lim / Germán Caballero / LEV

11º ALAVÉS: 13 millones

(Miguel Rodríguez 5, Valentini 3, Koski 3 y Mikel Rodríguez 2)

12º CELTA: 11,8 millones

(Driouech 7, Cáceres 4,5 y Faye 0,3)

13º RAYO: 10,28 millones

(Mendy 8,1, Vertrouwd 1,5 y Bouare 0.6)

14º VALENCIA: 9 millones

(Arnau Martínez 5 y Sato 4)

15º REAL SOCIEDAD: 8,5 millones

(Héctor Fort 8,5)

16º OSASUNA: 8 millones

(Dubasin 4, Yeboah 3 y Del Castillo 1)

17º ESPANYOL: 5,5 millones

(Calatrava 5, Drkusic 0,3 y Unai Núñez 0,2)

18º LEVANTE: 5,1 millones

(Musuayi 3, Ratkov 2 y Hugo Sotelo 0,1)

19º MÁLAGA: 0,3 ,millones

(Juan Cruz 0,3)

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20º ATHLETIC: 0 millones