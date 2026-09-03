El FC Barcelona mira a Mestalla con su nuevo delantero a punto

El delantero brasileño Gabriel Jesus, el último fichaje del Barcelona en este mercado estival, se entrenó por primera vez este jueves con el equipo de Hansi Flick en una sesión en la que también participó el centrocampista Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ tras su lesión ante el Elche CF.

El conjunto blaugrana prepara el compromiso de la cuarta jornada ante el Valencia CF en Mestalla (16.15 horas), después de dos días de descanso desde su contundente victoria ante el Rayo Vallecano (5-2) y el liderato en el campeonato con pleno de victorias en tres jornadas de LaLiga EA Sports.

Gabriel Jesus, que estaba en dinámica de entrenamientos con el Arsenal FC, ha participado por primera vez en la sesión del equipo catalán. El brasileño está en buen estado de forma para poder sumar sus primeros minutos como jugador culé este domingo en València.

Gavi, también de vuelta

También ha vuelto Gavi, lesionado ante el Elche al sufrir una contusión en la pierna derecha: la misma que se lesionó de gravedad hace tres años. Gavi no ha participado en los dos últimos partidos del equipo de Flick (Athletic Club y Rayo Vallecano) y se espera que regrese a la convocatoria para el encuentro en Mestalla contra un Valencia que se presentará desde el otro extremo de la clasificación. Los de Carlos Corberán apenas han sumado un punto de los nueve primeros, perdiendo cinco de seis en su estadio de la Avenida de Suècia, que se despedirá esta temporada antes del traslado para el verano de 2027 al Nou Mestalla.

De Jong: única baja en el FC Barcelona

Con la vuelta del jugador de Los Palacios y Villafranca y el primer entrenamiento del brasileño Gabriel Jesús, el único jugador que no está disponible por lesión es el neerlandés Frenkie de Jong, que se recupera a través de un tratamiento conservador de una lesión en la rodilla sufrida durante el pasado Mundial.

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Mientras el Barça dispone ya del ansiado delantero centro tras las salidas de Ferran Torres y Robert Lewandowski, el Valencia valora a estas horas la opción de lanzarse a por un '9' en el mercado de jugadores libres para suplir la baja durante los próximos dos meses del nigeriano Umar Sadiq.