Gourlay defiende la renovación de Corberán: "Creemos que es la persona adecuada"

El CEO de Fútbol del Valencia CF Ron Gourlay ha defendido la renovación de Caros Corberán. "Confiamos en que Carlos es la persona adecuada”, ha aseguado en sala de prensa.

"En el mundo del fútbol se toman decisiones importantes y uno debe defender lo que uno cree. La temporada pasada hubo mucha presión, lo pasamos mal, pero creía firmemente en el entrenador y el equipo. Confiamos en que Carlos es la persona adecuada”, ha dicho.

"Corberán tiene todo el apoyo. Forma parte de la decisión estratégica de este proyecto, que requieren estabilidad y confianza. Ha sido un inicio complicado pero vamos a revertir la situación". En este sentido, ha defendido la estabilidad. "En un club como el VCF se necesita estabilidad. Solo así pensamos que vamos a fortalecer el club. Así lo hicimos en la temporada pasada y nos quedamos a un punto de Europa”.

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Las tres fases

"Corberán ha tenido tres fases. La primera: los primeros seis meses donde ayudó al club a salvarse. La segunda: la mitad de la temporada pasada, donde fue un tiempo difícil pero era momento de estar juntos. La tercera: es la segunda mitad de la temporada pasada, donde el trabajo fue muy bueno”, finalizó.