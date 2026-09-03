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Gourlay esconde su esperpento del último día de mercado: "No hubo interés en Ducksch y Etta"

"Nunca se han contemplado en serio, no ha habido contacto directo, no ha habido interés, se han mantenido 40-50 conversaciones", asegura el CEO de Fútbol del Valencia CF

Etta Eyong, durante el encuentro ante el Girona en el Ciutat

Etta Eyong, durante el encuentro ante el Girona en el Ciutat / LALIGA

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Andrés García

Pascu Calabuig

València

El Valencia CF intentó sin éxito los fichajes de Ducksch y Etta Eyong en el último día de mercado. El club tenía muy adelantada la cesión hasta el 30 de junio del delantero germano Marvin Ducksch de 32 años propiedad del Birmingham City de la Championship, pero la operación se rompió a primera hora de la tarde. Horas después, el club llamó por Etta Eyong, pero el jugador del Levante descartó su salida.

Ron Gourlay, lejos de reconocer los intentos a la desesperada de fichar un delantero, ha asegurado que se mantuvieron 40-50 conversaciones y que Ducksch y Etta nunca se contemplaron. "Nunca se han contemplado en serio, no ha habido contacto directo, no ha habido interés, se han mantenido 40-50 conversaciones"

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Al límite con Elliott

"Con Elliott estábamos al limite del fair-play, estábamos atentos y abiertos a explorar cualquier jugador que pudiera llegar o salir, pero no ha habido intereses en estos jugadores", explicó.

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