Gourlay no habla de Europa: "El objetivo es avanzar, mejorar y seguir"

El CEO de Fútbol del Valencia CF Ron Gourlay no habla de Europa a pesar de que a su llegada a València dijo que el objetivo era Europa coincidiendo con el estreno del Nou Mestalla. Según el escocés, el objetivo del Valencia esta temporada es "mejorar, avanzar y seguir".

"El objetivo de todos, entrenador y los jugadores es muy claro. Es transmitido por el presidente: mejorar, avanzar y seguir. El año pasado novenos a las puertas de Europa y el objetivo es el mismo: avanzar".

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Gourlay aplaza los objetivos al futuro

"El Valencia tiene una historia llena de ambición. Para poder mantener esos estándares hay que planificar el futuro bien. Siempre quiero ganar, como el Valencia CF. Para poder hacer bien las cosas hay que competir y los aficionados deben ver el hambre de los jugadores. Soy muy ambicioso, hemos tenido éxitos en el pasado y los tendremos en el futuro... Es muy importante que los aficionados vean esas ganas de luchar para que avancemos realmente. Deben competir en cada partido de principio a final..."