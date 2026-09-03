Así fue el loco cierre de mercado del exvalencianista Giorgi Mamardashvili

El futuro de Giorgi Mamardashvili volvió a estar en el aire durante el tramo final del mercado de fichajes. El exportero del Valencia CF, que aterrizó definitivamente en el Liverpool en 2025 después de permanecer una temporada más cedido en Mestalla, afrontaba este verano una situación complicada ante la continuidad de Alisson Becker como número uno.

El Liverpool decidió mantener al brasileño y eso reducía considerablemente las posibilidades de Mamardashvili de tener continuidad. Durante el verano aparecieron distintas opciones de salida, principalmente en Inglaterra e Italia, donde su nombre fue relacionado con clubes como la Juventus.

La posibilidad más concreta llegó en los últimos días de mercado. El Nottingham Forest preguntó por la disponibilidad del guardameta georgiano, aunque la operación no terminó concretándose. El Liverpool únicamente estaba dispuesto a plantearse su salida ante una oferta económica importante y esa propuesta no terminó llegando. El dinero en los equipos de Premier League no suele ser un problema, pero cada uno tiene sus prioridades y ahora Mamardashvili deberá esperar su momento en lugar de partir como titular en un equipo como el Nottingham. Los del City Ground cuentan con porteros de bajo nivel como John Víctor, Steven Benda o el veterano alemán Matz Sels, de 34 años y titular en los primeros tres encuentros de competición.

Alisson Becker y Giorgi Mamardashvili / Liverpool FC

El Liverpool ficha al 'nuevo Courtois' por 35 millones

Lo más llamativo llegó prácticamente al mismo tiempo. Mientras se resolvía el futuro de Mamardashvili, el Liverpool cerró el fichaje de Lucca Brughmans, joven portero belga de 18 años procedente del Genk. A este adolescente de dos metros de altura se le apoda 'el nuevo Courtois' y está llamado a ser el dueño de la potería tanto del Liverpool como de Bélgica en la próxima década. Cierto que todo ello está por ver si se confirma.

La operación se cerró por unos 30 millones de libras, alrededor de 35 millones de euros, aunque Brughmans no se incorporará todavía a la plantilla inglesa. El Liverpool decidió dejarlo cedido en el Genk durante toda la temporada 2026/27 para que continúe su progresión. Prefieren tener en el banquillo un valor más seguro y experimentado como es Giorgi, por lo menos mientras siga con contrato Alisson... hasta 2027 si no renueva. La fórmula recuerda precisamente a la utilizada con Mamardashvili. Los 'reds' ficharon al georgiano en 2024 y lo dejaron un año más en el Valencia CF antes de incorporarlo definitivamente a Anfield.

Lucca Brughmans, con el Genk / @lucca.brughmans

El futuro de Mamardashvili vuelve a quedar abierto

Mamardashvili seguirá esta temporada en Liverpool como alternativa a Alisson, pero el movimiento por Brughmans añade una nueva incógnita de cara al verano de 2027. El mundo da muchas vueltas y todo puede dar un giro de 180 grados.

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El georgiano llegó a Inglaterra con la etiqueta de posible sucesor del brasileño. Sin embargo, la continuidad de Alisson y la fuerte inversión realizada ahora en otro guardameta joven obligan de nuevo al exvalencianista a pelear por su sitio en Anfield. El mercado ha cerrado sin salida para Mamardashvili, pero todo apunta a que su futuro volverá a ser uno de los asuntos a resolver en Liverpool cuando termine la temporada. Y el Valencia CF deberá estar atento... por lo que le pueda caer.