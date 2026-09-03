Oficial: el Valencia CF anuncia el fichaje de un centrocampista suizo de 17 años
El club incorpora al internacional juvenil Alan Kamenjakovic procedente del FC Zürich. Arrancará la temporada en el División de Honor
El Valencia CF ha hecho oficial el fichaje de un nuevo futbolista de proyección. El club ha anunciado este jueves un acuerdo para incorporar a la AcademiaVCF al jugador juvenil Alan Kamenjakovic, un centrocampista suizo que se integrará a la disciplina del División de Honor.
El centrocampista suizo, de 17 años, Alan Kamenjakovic, llega procedente del FC Zürich, tal y como informó Salva Gomis. Kamenjakovic, internacional sub-16 con Suiza y formado en la cantera del FC Zürich, firma con el Valencia CF hasta el 30 de junio de 2029.
Dos posiciones
Como apuntaba 'Esportbase', se trata de un futbolista que puede actuar en diferentes demarcaciones tanto de pivote como de centrocampista más organizador. Se incorpora de esta forma a la dinámica del Juvenil A para la temporada 2026/27, reforzando una de las posiciones que el club consideraba prioritarias tras la reestructuración de la plantilla.
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