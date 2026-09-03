RUEDA DE PRENSA
Quince preguntas obligadas a Ron Gourlay, CEO de Fútbol del Valencia CF
Mientras el aficionado sigue enfadado con el mercado del Valencia, el CEO de Fútbol comparece este jueves (13:30 horas) en la sala de prensa de Mestalla con multitud de cuestiones por responder y aclarar
Este jueves, el CEO de Fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay, comparecerá ante la prensa en el estadio de Mestalla después de que el mercado concluyera en la noche del martes. El aficionado valencianista está ávido de explicaciones tras un inicio de temporada decepcionante, con solo un punto de nueve posibles en las tres primeras jornadas de LaLiga, y, sobre todo, un mercado de fichajes que, en general, tiene muy enfadado al valencianismo.
La última jornada, sin ninguna operación final, vivió horas de puro surrealismo. Los intentos de fichar al central uruguayo Giménez -finalmente, contratado por el Deportivo- y al delantero alemán Marvin Ducksch -anulado por el Birmingham City- acabaron en nada y frustrando, todavía más, a los seguidores blanquinegros.
A las 13:30 horas atenderá las preguntas de los medios de comunicación, tres meses más tarde de lo esperado. A finales de la pasada temporada, el club trasmitía que el CEO valoraría lo sucedido a lo largo del curso, aunque finalmente aquello quedó tan solo en un encuentro privado con varios periodistas dando la espalda al valencianismo.
Más allá de las cuestiones de mercado, donde Gourlay no ha logrado que los Lim permitan una mayor inversión para reforzar al equipo, el ejecutivo escocés tendrá que responder sobre la marcha del equipo, la situación del entrenador o el objetivo europeo que se marcó con vistas al traslado al Nou Mestalla dentro de un año. Previsiblemente, ante las dificultades, Gourlay tratará de lanzar un mensaje que apele a la unidad entre el equipo y los aficionados, y a su confianza en Carlos Corberán.
Hay muchas preguntas pendientes para el CEO de Fútbol del Valencia, pero estas 15 son obligadas y una muestra evidente del enfado y la preocupación que viven los valencianistas.
15 preguntas obligadas a Gourlay
- ¿Por qué abandonó las oficinas del club a falta de dos horas para el cierre del mercado?
- ¿Cómo explica el esperpento del último día de mercado con el fichaje frustrado del delantero Marvin Ducksch?
- ¿Está satisfecho con el mercado que ha hecho el Valencia? ¿No siente que el equipo es igual o peor en todas sus líneas?
- ¿No le parece una tomadura de pelo que el club solo haya invertido 9 millones en compra de jugadores por debajo de la media de LaLiga?
- ¿Reconoce que es un fracaso tener que recurrir ahora en septiembre al mercado de jugadores libres?
- ¿Que queda de su plan de "cuatro ventanas" que nos vendió hace año y medio para reforzar la plantilla?
- ¿Sinceramente cree que el Valencia tiene una plantilla para luchar por Europa o por "objetivos mayores" a la permanencia como reconocieron en el comunicado oficial de la renovación de Corberán? ¿Cuál es hoy el verdadero objetivo del equipo después de este mercado de fichajes?
- ¿No cree que la última temporada en Mestalla merecía un esfuerzo del club después de tantos años seguidos de decepciones?
- ¿Por qué sacó tiempo al final de la temporada pasada para hablar con algunos periodistas y no para dar explicaciones públicas a la afición?
- ¿Qué fue del director deportivo español que iba a fichar para completar su estructura deportiva?
- ¿Qué argumentos tuvo para tomar la decisión de renovar a Carlos Corberán? ¿Desde cuándo está renovado? ¿Usted puede decidir libremente, al 100 %, sobre el futuro del entrenador, Carlos Corberán, si los resultados siguen siendo negativos?
- ¿No le parece un desprecio la oferta de renovación tan a la baja que se le ha hecho al capitán Gayà?
- ¿Quién ficha en este Valencia: Gourlay, Corberán, Lisandro Isei...?
- ¿Podría aclarar cómo funciona el Valencia CF? ¿Es usted la persona de mayor responsabilidad en el club por debajo de los Lim? ¿Es Ron Gourlay quien rinde cuentas al presidente y el máximo accionista sobre la situación del equipo, el descontento de la afición o la salud económica del club? ¿Qué funciones, en concreto, recaen sobre Ron Gourlay? ¿Hay algún otro ejecutivo en el club con el que comparte responsabilidades de dirección?
- En una de sus escasas comparecencias llegó a decir que quería "hombres y no niños" en la plantilla del Valencia. ¿Sigue pensando igual? ¿Ha conseguido cambiar algo de esto, hay, ahora, más hombres que niños en la plantilla del Valencia?
- ¿Cómo lleva lo de aprender español: está haciendo un esfuerzo para dirigirse al aficionado directamente sin traducciones ni intermediarios? Mientras usted vive en València, los máximos dirigentes del club se han comunicado muy poco con el valencianismo. ¿No cree que al seguidor merece del club una mejor comunicación y cercanía? Le pongo un ejemplo y, por favor, sea sincero: ¿Ve normal que nadie más que el entrenador aparezca en público para comunicarse con los aficionados en su lengua materna? ¿Se imagina un club Premier donde no se dirijan en inglés a la masa social? ¿Cree que sería posible, esto se toleraría allí?
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