Quince preguntas obligadas a Ron Gourlay, CEO de Fútbol del Valencia CF

Este jueves, el CEO de Fútbol del Valencia CF, Ron Gourlay, comparecerá ante la prensa en el estadio de Mestalla después de que el mercado concluyera en la noche del martes. El aficionado valencianista está ávido de explicaciones tras un inicio de temporada decepcionante, con solo un punto de nueve posibles en las tres primeras jornadas de LaLiga, y, sobre todo, un mercado de fichajes que, en general, tiene muy enfadado al valencianismo.

La última jornada, sin ninguna operación final, vivió horas de puro surrealismo. Los intentos de fichar al central uruguayo Giménez -finalmente, contratado por el Deportivo- y al delantero alemán Marvin Ducksch -anulado por el Birmingham City- acabaron en nada y frustrando, todavía más, a los seguidores blanquinegros.

A las 13:30 horas atenderá las preguntas de los medios de comunicación, tres meses más tarde de lo esperado. A finales de la pasada temporada, el club trasmitía que el CEO valoraría lo sucedido a lo largo del curso, aunque finalmente aquello quedó tan solo en un encuentro privado con varios periodistas dando la espalda al valencianismo.

Más allá de las cuestiones de mercado, donde Gourlay no ha logrado que los Lim permitan una mayor inversión para reforzar al equipo, el ejecutivo escocés tendrá que responder sobre la marcha del equipo, la situación del entrenador o el objetivo europeo que se marcó con vistas al traslado al Nou Mestalla dentro de un año. Previsiblemente, ante las dificultades, Gourlay tratará de lanzar un mensaje que apele a la unidad entre el equipo y los aficionados, y a su confianza en Carlos Corberán.

Hay muchas preguntas pendientes para el CEO de Fútbol del Valencia, pero estas 15 son obligadas y una muestra evidente del enfado y la preocupación que viven los valencianistas.

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15 preguntas obligadas a Gourlay