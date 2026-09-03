Ron Gourlay: el café del Valencia de Meriton se ha vuelto a enfriar

Después de siete meses de silencio, un alto ejecutivo del Valencia CF volvió a tomar la palabra en público. Ron Gourlay, CEO de Fútbol, compareció durante casi dos horas en la sala de prensa de Mestalla, donde el domingo el equipo de Carlos Corberán recibirá en plena crisis al FC Barcelona, vigente campeón y actual líder en este inicio de LaLiga. Tras un mercado de fichajes con una inversión global que no supera los diez millones de euros, en la línea habitual del último lustro, y un punto de nueve posibles, la ilusión de los aficionados ha sido nuevamente golpeada. Las palabras de Gourlay suenan a hueco.

Bajo la presidencia de Kiat Lim, hijo del máximo accionista, tampoco ha cambiado nada en el Valencia. Los discursos carecen de la fuerza de los hechos. Después de más de un año desde su aterrizaje en la ciudad, el ejecutivo escocés sufre ya el mismo proceso de descrédito por el que pasaron anteriormente Layhoon Chan, Anil Murthy y directores deportivos como Jesús García Pitarch o Miguel Ángel Corona.

El bucle del desinterés de la familia Lim

El bucle, que solo lograron romper con mejores plantillas Nuno, Marcelino y Mateu Alemany, es crónico. Eterno. Lim no autoriza la inversión necesaria para regresar a las competiciones UEFA en busca de ingresos extraordinarios. Los fichajes son decepcionates y el rendimiento del equipo se sitúa por debajo de la dimensión histórica del club y las expectativas del aficionado. Las palabras y las promesas de mejora no se cumplen, irritan... y, en una huída hacia delante, los dirigentes dilatan todo lo que pueden sus apariciones en público. El que puede se escabulle y quien, finalmente, tiene que hablar recurre al mensaje prefabricado de siempre.

Solís, director general, alejado de los micros

El momento de juzgar a Meriton siempre está en el futuro, nunca en el presente. Eso fue, precisamente, lo que hizo ayer Gourlay al más puro estilo de sus predecesores delante de los micrófonos mientras el director general, Javier Solís, veía los toros desde la barrera. En un momento cargado de surrealismo, el CEO de Fútbol llegó a enfocar las "miras" en los "próximos diez años". "Estamos avanzando, las cosas en este club se deben hacer con planificación y no solo mirar a corto plazo. Planificar desde la base -cantera- y con las miras puestas en los próximos diez años", declaró.

Ron Gourlay encaja en el patrón Meriton, sirve como parapeto del máximo accionista mientras el tiempo avanza hacia el cambio de estadio, lo que ya se vendía antes de la aparición del británico desde el club como la panacea, el remedio que curará todos los males. La idea que en octubre de 2025 Gourlay trasladó -y en la que se ratifica- de las cuatro ventanas de fichajes para construir un equipo que vuelva a Europa el próximo verano está a punto de morir. Aun así, el CEO se proyecta hacia el Nou Mestalla para escapar del presente: "No creo que el propietario vaya a abandonar el club. El Nou Mestalla avanza. Cuando esté entonces sí que no valdrán excusas. Yo tengo un plan y lo defiendo. No hay que sobrecomplicar la situación. Lo que hay que hacer es ganar. Si ganamos, conseguiremos los objetivos. En un club grande como este lo que hay que hacer es corregir el bajo desempeño del equipo".

Nou Mestalla, panacea que todo lo cura

Los mensajes del escocés, lejos de la realidad que siente el valencianismo, no aportaron novedades.Tan solo un matiz... y es a peor. Comienza a ponerse la venda: si hace un año hablaba de Europa, ahora apunta como objetivo a mejorar la novena plaza de la temporada 2025/26. Como años atrás, Meriton, hoy desde la boca de Gourlay, defiende el traslado al nuevo campo como fuente generadora de ingresos, al menos explícitamente por encima de las competiciones UEFA, de las que el Valencia está ausente desde marzo de 2020. En lo que atañe al campo, más lugares comunes en la etapa Lim: el Fair Play Financiero como problema, y el valor de la Academia VCF como solución. Eso sí, con el agravante de que el equipo está entrenado por un técnico que apenas ha dado oportunidades a los jóvenes desde que vino en enero de 2025. No obstante, por ahora, Corberán mantiene la confianza de Gourlay con la ayuda de las limitaciones presupuestarias impuestas por Peter Lim.

"Dije que uno de los pilares del proyecto es el Nou Mestalla. Es el desafío. El actual Mestalla es una institución. El nuevo, sin embargo, es la vía para generar ingresos. No sé si sabéis como funciona el FPF, pero el Nou Mestalla es la base para generar más posibilidades. Es importante el desarrollo de la cantera. La columna del proyecto del Valencia es el nuevo estadio y el desarrollo de talento a través de la cantera. La historia del Valencia está llena de ambición. Los aficionados tienen que ver hambre en los jugadores, estoy convencido de que tendremos éxito en el futuro. Creo que es fundamental que los seguidores vean esas ganas de luchar y que lo sientan por parte de los futbolistas. Es lo que debemos transmitir a todos los jugadores, desde el minuto uno al final", argumentó al ser cuestionado por el proyecto. Sin novedad... y sin hechos, pues el equipo de Corberán viene precisamente de dar en Riazor una exhibición de la vergüenza tras haber regalado, sin la actitud digna de la Primera división, la primera media hora del partido.

"No esperes mi dimisión, se te puede enfriar el café"

El café de Meriton se ha vuelto a enfriar. Transcurridos 14 meses desde sus primeros días en València, lo dicho por el CEO de Fútbol que coincidió con Corberán en Inglaterra no cala ya. A falta de una sola 'bala', la ventana de fichajes del próximo enero, casi ningún valencianista cree que el equipo haya mejorado con respecto al del pasado curso y con Europa en un horizonte sin argumentos presentes. Gourlay, en cambio, se empeña en ver otra realidad. "En cuanto a jubilarme o dimitir, no hay opciones. No esperes mi dimisión, la espera puede ser larga y se enfriará el café. Dije que estaría tres años y cuatro ventanas de fichajes".

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La rueda de prensa de Gourlay terminó con enfado por su parte. "Juzgadme cuando termine este período. Avergonzado no me siento para nada después de 35 años en el fútbol. Podéis mirar mi currículum. No me escondo de nadie. Vivo aquí, trabajo en la ciudad y paseo con mi familia, y no me escondo de nadie", sentenció. Ciertamente, no todos los dirigentes del Valencia pueden decir lo mismo.