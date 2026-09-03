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Directo | Ron Gourlay y sus explicaciones tras el mercado de fichajes del Valencia CF

El Valencia CF va directo hacia una nueva crisis. A un inicio pésimo de LaLiga con un empate y dos derrotas, hay que sumar el deficitario trabajo de Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, y la dirección deportiva en un mercado de fichajes que ha dejado muchas tareas pendientes sin cubrir

Ron Gourlay, en rueda de prensa

Ron Gourlay, en rueda de prensa

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Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

El Valencia CF va directo hacia una nueva crisis. A un inicio pésimo de LaLiga con un empate y dos derrotas, hay que sumar el deficitario trabajo de Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, y la dirección deportiva en un mercado de fichajes que ha dejado muchas tareas pendientes sin cubrir.

A las 13:30 horas atenderá las preguntas de los medios de comunicación, tres meses más tarde de lo esperado. A finales de la pasada temporada, el club trasmitía que el CEO valoraría lo sucedido a lo largo del curso, aunque finalmente aquello quedó tan solo en un encuentro privado con varios periodistas dando la espalda al valencianismo. Son muchas las cuestiones que deben estar sobre la mesa.

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De todas formas y atendiendo a lo más inmediato, que es el cierre de mercado, es tristemente destacable que la última jornada, sin ninguna operación final, vivió horas de puro surrealismo. Los intentos de fichar al central uruguayo Giménez (finalmente, contratado por el Deportivo) y al delantero alemán Marvin Ducksch (anulado por el Birmingham City) acabaron en nada y frustrando, todavía más, a los seguidores blanquinegros.

Directo | Sigue la rueda de prensa de Ron Gourlay y sus explicaciones tras el mercado de fichajes del Valencia CF

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