Directo | Ron Gourlay y sus explicaciones tras el mercado de fichajes del Valencia CF

El Valencia CF va directo hacia una nueva crisis. A un inicio pésimo de LaLiga con un empate y dos derrotas, hay que sumar el deficitario trabajo de Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, y la dirección deportiva en un mercado de fichajes que ha dejado muchas tareas pendientes sin cubrir.

A las 13:30 horas atenderá las preguntas de los medios de comunicación, tres meses más tarde de lo esperado. A finales de la pasada temporada, el club trasmitía que el CEO valoraría lo sucedido a lo largo del curso, aunque finalmente aquello quedó tan solo en un encuentro privado con varios periodistas dando la espalda al valencianismo. Son muchas las cuestiones que deben estar sobre la mesa.

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De todas formas y atendiendo a lo más inmediato, que es el cierre de mercado, es tristemente destacable que la última jornada, sin ninguna operación final, vivió horas de puro surrealismo. Los intentos de fichar al central uruguayo Giménez (finalmente, contratado por el Deportivo) y al delantero alemán Marvin Ducksch (anulado por el Birmingham City) acabaron en nada y frustrando, todavía más, a los seguidores blanquinegros.

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Me gustaría referirme a las 3 fases del entrenador en el VCF. La primera fase fueron los primeros 6 meses y ayudó al club a salir de esa complicación en la que se encontraba. La segunda fase fue la primera parte de la temporada pasada, era momento de grandes desafíos, perdimos jugadores y eso nos lleva a la tercera fase en la segunda mitad de la temporada pasada donde el desempeño del equipo fue muy bueno. El rendimiento del equipo en los últimos 7 partidos del curso pasado fue muy buena. El equipo tiene calidad y lo que necesitamos es competitividad.

Sigo diciendo que estamos en un gran club y aquí hay muchísima presión. En estos momentos lo que necesitamos es mucha estabilidad, sobre todo tras 6-7-8 temporadas con problemas. La temporada pasada nos quedamos a un punto de competiciones europeas. Fue una temporada compleja

Renovación de Corberán y la opinión de la afición. Es un tema comentado anteriormente. En el fútbol tienes que tomar grandes decisiones y uno debe estar detrás y defender lo que uno cree. Si bien hubo mucha presión, se comentó que se debían cambiar las cosas si no iban bien. Y así era, lo reconozco, pero pensé que se podían superar los obstáculos a mitad de temporada. Como con las salidas de Mamardashvili, Mosquera, Barrenechea.... Confiamos en Carlos y viendo que llegaron Guido y Sadiq nos ayudaron en la segunda parte de la temporada...

Son muchos los desafíos presentes. Sobre todo en estas situaciones de muchos cambios. Hay jugadores que necesitan tiempo para adaptarse. Salieron 9 jugadores en verano y vinieron 8. En la segunda mitad de la temporada pasada conseguimos muchos puntos. Hay que tener en cuenta entradas, salidas, que encajen y el potencial de la base del club.

Capacitados Lisandro y compañía para un club como el Valencia CF. Por su puesto. Yo diría que las decisiones por parte del equipo han sido las correctas. No hay mnás que ver los jugadores que había hace 13 meses y es que se han producido 23 transacciones. Se identificó a un jugador top de Japón hace seis meses y se trabajó en su fichaje. Se hace muchísimo trabajo, todo el equipo. Sólo veis lo que está en la superficie, pero detrás hay muchísimo también...

Se intentaron delanteros al final. ¿Se cierra el mercado o a por libres? Algunas veces resulta frustrante. Esos dos nombres no se han completado en serio. Tuvimos 40-50 conversaciones en las últimas horas con jugadores, pero no con estos en forma de interés. El plan para el último día de mercado es estar pendientes. Con Elliott estábamos al límite del FPF. Estuvimos pendientes de que algún jugador abandonara el equipo. Si hablamos con gente es porque hablamos, si no hablamos es que no.

La última pieza del puzle con el FPF es la incorporación de Elliott, que nos permitirá ese pase final a los delanteros. Tiene mucha calidad y llega a un gran club como el Valencia. Llegará con ambición y ganas de ayudar al vestuario. Es importante que los de esta sala y los que están al otro lado sepan que todo lo que hacemos es importante para ayudarnos a mejorar el equipo. Lo que hace el staff por detrás, también.

Pido disculpas por ser tan dilatado. Hay que tener en cuenta la política de fichajes del mercado. Más allá de los realizados al principio. Tenemos el trabajo de la parte de en medio y luego me referiré a los de la parte final. En el plazo medio estuvimos trabajando muy duro, analizando perfiles. Necesitábamos que los jugadores encajaran ala perfección. No iba a entrar nadie que no estuviera a largo plazo a excepción de los cedidos...

Para poder contestar la pregunta tendré que dilatar la respuesta. Hubo que hacer frente a cuestiones como las lesiones de larga duración que afecta a la planificación del equipo. Son 4 jugadores afectados con un impacto en la planificación deportiva. Tuvimos muchos retos y desafíos. Sustituir a jugadores importantes lesionados pero en nómina. 25 jugadores con 4 lesionados y 3 de ellos siendo porteros. Necesitábamos sustitutos para posiciones clave. También la lesión de Diakhaby y el problema que limita como es el FPF. El fichaje de los jugadores mencionados tan pronto con respecto al mercsado nos ayudó muchísimo. También la renovación de Stole o el fichaje como libre de Guido...