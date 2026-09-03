Ron Gourlay y su relación con el aficionado del Valencia CF: "Vivo y paseo en esta ciudad, y no me escondo de nadie"

El CEO de Fútbol, Ron Gourlay, se tomó a broma la primera vez en la que la prensa le ha preguntado la razón por la que ha trascurrido más de medio año desde su anterior comparecencia pública. "No tengo problema en hablar más regularmente, no sabía que era tan popular entre vosotros", comenzó su respuesta con ironía. Sin embargo, quien ha estado sin las explicaciones de un dirigente del club durante siete meses no han sido los periodistas, sino los aficionados. Hoy lo ha hecho durante cerca de dos horas en el estadio de Mestalla.

A finales de la temporada pasada, tanto Gourlay como el Valencia CF transmitió que habría una comparecencia pública para que los aficionados pudiesen escuchar la valoración de alguno de sus dirigentes sobre la temporada hecha por el equipo. Pasadas las semanas, la decisión se transformó en una reunión 'off the record' con algunos periodistas. SUPER cuestionó al CEO de Fútbol por qué no prefirió dar la cara directamente a la afición mediante una rueda de prensa.

¿Por qué no dio la cara ante la afición en lugar de con unos pocos periodistas?

Gourlay sonrió, pero eludió esta cuestión y se centró en otro de los déficits comunicativos que arrastra, el desconocimiento del español. "El español es un tema muy difícil para mí, aunque no me impide hacer mi trabajo ni comunicarme. Prefiero ser claro hablando en inglés. Reconozco mis errores y acepto la crítica positiva. Viene con el trabajo y esto es fútbol", apuntó.

Las traducciones para que la mayor parte de los aficionados puedan conocer lo que está diciendo Ron Gourlay alargan las comparecencias en público y limitan el número de preguntas que el CEO de Fútbol debe responder en ese mismo tiempo. Por ejemplo, este mediodía, en prácticamente dos horas de rueda de prensa, las cuestiones al ejecutivo escocés no han llegado a la veintena.

"No hay problemas de comunicación"

"Desde mi punto de vista es importante que los fans conozcan la verdad y no solo los rumores. No hay problemas de comunicación. Vengo de una cultura diferente y me gusta hablar cuando tengo hechos con los que hablar, pero no tengo problema en hablar con más asiduidad", comentó al ser preguntado también por la posibilidad de que próximamente el presidente, Kiat Lim, haga una intervención pública sobre la marcha del Valencia CF.

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Ron Gourlay terminó la conferencia de prensa pidiendo "disculpas" por el tiempo transcurrido desde su anterior intervención y, visiblemente, enfadado cuando se le cuestionó si siente "vergüenza y sonrojo" por el cierre del mercado y la situación en la que se halla el equipo. "Entiendo que los fans estén decepcionados, pero vamos a corregir la situación. Vamos a tener una persona fuerte, avergonzado no me siento para nada, después de 35 años no tengo motivos para sentir vergüenza. No me escondo de nadie. Vivo en esta ciudad, trabajo aquí, paseo con mi familia, y no me escondo de nadie", concluyó en una sala de prensa del estadio de Mestalla en el que entre los presentes estaba el director general del club, Javier Solís.