Las preguntas sobre el Valencia CF que no ha querido contestar Ron Gourlay

El CEO de fútbol salió a hablar, se plantó con la tranquilidad de los que saben que aunque mientan no pasa nada y se marchó. Ron Gourlay rompió el silencio de siete meses que llevaba el Valencia CF sin que nadie se pusiera delante de un micrófono y poco más que aseguró que todo está de lujo, que la situación económica 'bla bla bla' y que el futuro de la entidad está en buenas manos. Más allá del despropósito que es asegurar eso si uno no lo piensa, mucho más grave es imaginar que el escocés cree lo que dice. Ahí sí tenemos un problema. Sobre todo porque no ha querido contestar a muchas preguntas y eso demuestra que o bien no quería mentir más o bien que ha preferido esconder sus cartas.

A una de las preguntas de Superdeporte, sobre por qué no encontró tiempo una vez terminó la temporada para sentarse delante de un micrófono y hablar a los aficionados, el CEO de fútbol ha preferido no contestar. Lo ha hecho además con una sonrisa del que sabe que le queda aproximadamente un año en el mercado laboral y después a vivir la vida. A disfrutar del buen tiempo y del cero estrés. Aunque también es cierto que no parece tenerlo un tipo que ha sido capaz de hacer un mercado sin prisa y con alguna pausa. Un mercado de suspenso total en el que, parte por parte, el Valencia CF apenas ha mejorado el lateral por la llegada de Arnau y Maffeo.

Lo peor es que el bueno de Gourlay ha asegurado que algunas lesiones de larga duración han condicionado el mercado. Habría que explicarle que Harvey Elliott llega, supuestamente, por Ramazani. ¿Pero entonces quién ha llegado por Diego López? Hay que recordar que el asturiano no estará durante muchos meses. En defensa por su parte De Haas llegaba por Cömert. ¿Quién ha llegado por Unai? Porque Maffeo y Arnau llegan por Renzo Saravia y Foulquier. Y lo peor, en este juego estamos jugando a que deberían cubrirse los huecos de los que ya no están, pero es que ¡SE DEBERÍAN CUBRIR LOS HUECOS DE LOS QUE ESTABAN Y NO DIERON EL NIVEL! Y de esos casos hay unos cuantos.

Al final, Ron Gourlay se hace trampas al solitario. Por eso es mejor hablar a que no hablen. Pero por un simple ejercicio de darnos cuenta, una vez más, de que no dicen la verdad ni al médico en algunas situaciones. Tristemente, y en un Valencia CF que cada año juega con fuego, habrá algún año que Segunda División se convierta en el típico accidente que ya ha cogido a otros clubes grandes como Atlético de Madrid, Sevilla o Betis en las últimas décadas. Y esos equipos seguramente tenían hasta mejor plantilla que la del Valencia CF. A cruzar los dedos para que se vaya Lim antes de que eso suceda.

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Por cierto, y ya para terminar, una de las preguntas que no ha querido contestar es si acudirán al mercado libre. En su caso puede deberse a dos cosas. La primera que se haya enterado hoy mismo con la propia pregunta del periodista que hay un mercado de 'libres'. La segunda que sí esté pensando en alguien y esté esperando a ver si logra el ok de algún jugador, para luego esperar el ok de Kiat Lim, que a su vez necesita el ok de Peter Lim que igual se lo da en una comida familiar o tal vez ni eso.