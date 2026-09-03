Riesgo de descenso en el Valencia CF desde la jornada 4

El Valencia CF disputa contra el Barcelona el domingo una jornada fatal. Una jornada en la que el descenso puede volver a aparecer como invitado de otra temporada que arranca con resultados nefastos. Ese invitado, por desgracia, ya no es sorpresa. Es un habitual en un club que va tentando a la suerte y que cada año tendrá la mala fortuna de ser uno de los tres peores. Hasta ahora no lo ha sido por démeritos rivales, porque méritos ha hecho unos cuantos para acabar con el triste desenlace.

Por el momento, el Valencia se ha medido a Celta y Betis en casa y Deportivo de A Coruña fuera. Con dos partidos en casa y uno fuera, el bagaje ha sido de uno de nueve. Y el calendario próximo no invita al optimismo. De hecho, el domingo aparece el Barcelona como rival en un momento en el que los azulgrana van en moto y el Valencia CF va en bici. Pero estática. Y lo peor es que este mismo fin de semana ya hay opciones muy serias de que el Valencia aparezca al final del fin de semana como uno de los tres peores equipos de la competición.

¿Cuáles son las opciones?

En estos momentos, el Valencia CF es el primer equipo que marca la salvación. El colista es el Málaga, que empezó la temporada con una muy buena carta de presentación contra el Atlético de Madrid a pesar de la derrota, pero que apenas ha logrado un punto. El del empate contra el Deportivo de A Coruña. Se medirá este domingo a un Levante que llega tras una fantástica exhibición contra el Betis que le hizo llegar a los 4 puntos de 9 posibles. Mientras, el Elche se asume como uno de los equipos que peor lo está pasando en este inicio y contra el Racing ya dejó claro que tiene que dar un paso al frente, al menos en regularidad durante los partidos. El lunes se medirá a una Real Sociedad que tampoco está a un fantástico nivel, pero que ya está ganando puntos. Por último, el Rayo tiene un cara a cara ante el Racing, uno de los grandes animadores de las últimas semanas de mercado.

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Cabe recordar por otra parte que el Valencia CF tiene después del partido contra el Barcelona dos partidos fuera de casa contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán y ante el Alavés en Mendizorroza. Su siguiente partido en Mestalla será de hecho contra la Real Sociedad, que ayer empató ante el Celta de Vigo en San Sebastián.