Comunicado de Libertad Valencia CF contra Meriton: "Mestalla es Mestalla cuando todos rugimos"

La comparecencia pública de Ron Gourlay, el mercado de verano, en el que apenas se ha invertido un total de nueve millones en fichajes, y el acumulado de un punto de nueve en este inicio de LaLiga han actuado como el 'cocktail' que está despertando nuevamente las voces críticas y de oposición a la gestión de Peter Lim en el Valencia CF. A la propuesta de la leyenda argentina Mario Kempes de vaciar el estadio se une, desde una perspectiva diferente, la de la asociación Libertad VCF. La principal agrupación a lo largo de estos años en la lucha contra las actuaciones del máximo accionista del club llama al valencianismo a reaccionar desde el interior del estadio, a dirigir su enfado contra los dirigentes y representantes de Meriton Holdings en el palco VIP: Ron Gourlay, CEO de Fútbol, y Javier Solís, director general de la entidad.

Libertad VCF introduce así su comunicado oficial: "El valencianismo puede y debe luchar por su club. Que no nos engañen, tenemos mucha fuerza, debemos creérnoslo. Apoyamos cualquier acto de denuncia cívica sobre lo que están haciéndole al Valencia CF esta panda de sátrapas".

El comunicado

A continuación, el comunicado apela a que los aficionados logren que durante esta última temporada de vida el viejo Mestalla haga un servicio que sea siempre recordado en pro del valencianismo, "rugir" contra los que están durante años y años disminuyendo las capacidades del Valencia. Este es el comuicado íntegro de la asociación:

"Ante la comparecencia realizada por el señor Ron Gourlay, en representación de Meriton Holdings, después de ocho meses de silencio por parte de los órganos gestores del Valencia CF, esta asociación desea manifestar lo siguiente:

"Las declaraciones realizadas, tanto por su contenido como por su tono, constituyen una nueva falta de respeto hacia esta entidad y hacia toda la afición valencianista. Resulta absolutamente intolerable que alguien que ostenta una responsabilidad de semejante relevancia en nuestro club se permita recurrir, con tanta ligereza, a la mentira, la seguridad impostada y la soberbia.

El club, a través de su representante, vuelve a dejar claro, sin ningún pudor, que su único proyecto de futuro es el inmobiliario. Una vez más, queda en evidencia que hace tiempo que convirtieron al Valencia CF en la excusa para ejecutar un pelotazo urbanístico y financiero, un proyecto que continúa avanzando con la connivencia de quienes, desde las instituciones y los poderes fácticos de esta ciudad, deberían estar defendiendo los intereses del valencianismo.

Exigencia de una actuación a "todas las administraciones"

Exigimos nuevamente, una vez más y con la máxima firmeza, a todas las administraciones, que disponen de herramientas para impedir este atropello, que actúen. Que dejen de ser cooperadoras necesarias de Peter Lim y cumplan, de una vez por todas, con su obligación de proteger el patrimonio y el futuro de nuestra sociedad.

Y queremos dirigir, con la mano en el corazón, unas palabras a todos vosotros: Valencianistas. Compañeros. Amigos. Familiares. Incluso desconocidos con quienes compartimos una misma pasión y un mismo escudo. Esta gente está acabando con nuestro club.

Llevan 11 años devorando sus entrañas, bebiéndose hasta la última gota de su sangre, y no descansarán hasta no dejar nada de él. Durante todo este tiempo han intentado convencernos, mediante un bombardeo constante en medios, redes y todo tipo de foros, de que no podemos hacer nada. De que somos espectadores de nuestra propia historia. De que no hay alternativa.

Pero eso no es cierto. Sí podemos hacer algo. Está en nuestra mano hacer que esta situación sea insostenible e irrespirable para todos aquellos que son responsables de ella. Está en nuestra mano demostrar que el valencianismo no está dispuesto a permanecer callado mientras destruyen aquello que generaciones enteras construyeron. Y está en nuestra mano conseguir que Mestalla preste, quizá, el último gran servicio a nuestro club.

Pero el hormigón, por sí solo, no hará nada. Mestalla es Mestalla cuando todos rugimos. Lo hemos hecho cientos de veces. Hemos rugido para empujar al equipo hacia ese gol que necesitábamos. Hemos convertido sus gradas en un infierno para el rival. Hemos creído cuando parecía imposible y hemos llevado al equipo más allá de sus límites.

"Rugir" contra el palco como en una semifinal de Champions

Ahora tenemos que volver a hacerlo. Tenemos que rugir como en una semifinal de Champions. Como si de ese rugido dependiera el gol que nos clasifica para la final. Pero esta vez, nuestro rugido debe tener un destino claro: EL PALCO.

Porque allí están quienes deben escuchar que el Valencia CF no les pertenece. El Valencia es nuestro. Y mientras quede un valencianista dispuesto a defenderlo, no habrán ganado".

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Curva Nord: protestas en la calle hasta el minuto 19

La primera ocasión en la que Mestalla podría "rugir" como nunca antes contra los representantes de Meriton es este dommingo, a partir de las 16:15 horas en el choque entre su Valencia CF y el FC Barcelona, vigente campeón de LaLiga. Una cita para la que está en marcha también la iniciativa de Curva Nord de entrar al estadio después de 19 minutos de protesta en la Avenida de Suència, a la que Libertad VCF anima a sumarse.