Se cumplen 44 años del primer enfrentamiento en España entre Kempes y Maradona
El Valencia se impuso en la primera jornada por 2-1 en Mestalla con goles de Tendillo e Idígoras por parte del conjunto valencianista y en el Barcelona el astro argentino
Comenzaba la temporada 82/83, en Valencia debuta con su gente en Mestalla y se media al Barcelona, primer enfrentamiento entre Kempes y Maradona en España. Se midieron por primera vez en el 10 de abril de 1981 en un Boca Juniors -River Plate.
El conjunto valencianista venía de haber quedado quinto clasificado y comenzaba una temporada por todo lo alto, es decir, la vuelta de Kempes a Mestalla y el fichaje del club catalán por el estro argentino. Un partido inaugural que iba a dejar imágenes para todo la historia del fútbol. En el encuentro, se impusieron los de Miljan Miljanić por 2-1 que remontaron un tanto de Maradona en el minuto 20. Después, en el 47 llegó el empate gracias a Tendillo y en los compases finales, Idígoras pondría la remontada y los tres puntos se quedaban en casa, dato recopilado por CiberChe.
Temporada 82/83
En esa misma temporada, llegaron a los cuartos de final tras perder 1-2 y 3-1 ante el Anderlecht que después se hizo con el trofeo. En la Liga, el equipo firmó una campaña muy negativa, pasando gran parte del torneo en puestos de descenso. Se salvó agónicamente en la última jornada al vencer por 1-0 al Real Madrid con un gol de Miguel Tendillo.
Por otro lado, en Copa del Rey, también fue decepcionante, ya que cayó ante el Espanyol en los octavos de final.
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