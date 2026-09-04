Fernando Gómez: “Corberán no debería de haber empezado la temporada con el Valencia CF”

Fernando repasa sus primeros pasos en Mestalla, el descenso de 1986 y el posterior regreso a Europa, además de analizar el presente del club, la gestión de Peter Lim, la situación de Corberán y el futuro de Gayà como capitán

Una vida ligada a Mestalla

Fernando Gómez Colomer es historia del Valencia. El futbolista que más partidos oficiales ha disputado con la camiseta del club y uno de sus grandes símbolos repasa en El Último Latido una vida entera ligada a Mestalla.

Su primera experiencia con el primer equipo en el estadio llegó en 1983, durante el Trofeo Naranja ante Peñarol. Fernando recuerda aquellos primeros minutos rodeado de algunos de los grandes futbolistas de la época y con los nervios propios de un joven que comenzaba a cumplir un sueño.

“Yo ya estaba como un flan, esperando tener mis primeros minutos en Mestalla”, recuerda.

Aquel niño de San Marcelino acabaría construyendo una carrera de 553 partidos oficiales y 140 goles con el Valencia. Unos registros que le permiten ocupar un lugar privilegiado en la historia del club.

“Un chico de San Marcelino, que estaba con 14, 15 años jugando en el barrio y que de repente tiene la oportunidad de jugar en el Valencia y desarrollar casi una carrera deportiva completa y ostentar ese récord... muchísimo orgullo”, explica.

El descenso que cambió todo

Fernando también viaja hasta uno de los episodios más duros de su carrera: el descenso de 1986.

A diferencia de la situación actual, aquel descenso llegó después de varias temporadas condicionadas por los problemas económicos del club, pero de forma mucho más inesperada sobre el terreno de juego.

“Probablemente fue el momento más duro”, reconoce.

Sin embargo, la historia cambió rápidamente. El Valencia regresó a Primera al año siguiente y, apenas dos temporadas después, volvió a situarse entre los mejores equipos de España.

“Descender fue una auténtica desgracia, pero que dos años después de ascender volviésemos a entrar en UEFA sí que fue un milagro”.

“Mestalla ha sido mi casa”

Pocas personas pueden explicar mejor lo que significa Mestalla para el valencianismo. Fernando lo compara con abandonar una casa después de haber vivido en ella durante muchos años.

“Vas a abandonar tu casa definitivamente, pero siempre quedará en el recuerdo lo que ha sido Mestalla”.

El exfutbolista recuerda los desplazamientos de los aficionados, las camisetas por las calles, los problemas para aparcar y, sobre todo, la tensión de jugar ante un estadio que siempre exigía al futbolista responder.

“Siempre ha significado una tensión para nosotros ir a Mestalla y tener que responder ante nuestro público”.

El nuevo estadio supondrá un cambio inevitable. Fernando espera que el Valencia pueda estrenarlo en Primera y confía en que, con el paso del tiempo, vuelva a convertirse en una nueva casa para el valencianismo.

“Poco a poco nos sentiremos de nuevo en casa porque, al fin y al cabo, será el nuevo Mestalla”.

“Son demasiados problemas estructurales”

El recuerdo del pasado da paso a un presente que Fernando observa con preocupación. La leyenda valencianista considera que los problemas actuales no son fruto de una mala racha, sino de una situación que se ha ido prolongando durante demasiados años.

“Son demasiados problemas estructurales como para solventarlos rápidamente, pero sí que es verdad que podríamos haber evitado que llegasen”.

Fernando considera que las permanencias conseguidas durante las últimas temporadas han generado una sensación de tranquilidad que no correspondía con la realidad.

“Precisamente el hecho de que se fuese solventando temporada tras temporada el descenso nos ha dado una inmerecida o ilógica tranquilidad”.

“Hace mucho tiempo que el máximo accionista debería haber dejado de serlo”

La crítica más contundente llega cuando Fernando habla directamente de la propiedad del Valencia.

“Yo creo que hace mucho tiempo que el máximo accionista debería haber dejado de serlo”.

El exfutbolista, sin embargo, no limita la responsabilidad al máximo accionista. También apunta a los profesionales encargados de gestionar el área deportiva.

“Los profesionales que manejan el tema deportivo creo que también podrían haberlo hecho mejor, incluso con el dinero que se les ha dado”.

Para Fernando, el problema tiene un origen conocido, pero también existen responsabilidades dentro del propio club.

“Sabemos dónde está el origen de los problemas, pero solamente tienes que responsabilizar a los que están aquí”.

La falta de explicaciones

Fernando reclama además una mayor transparencia en la estructura del Valencia. Considera que los aficionados deberían conocer de primera mano los motivos que llevan al club a tomar determinadas decisiones.

“No hay una persona en el club que explique a los aficionados por qué se toman las decisiones”.

En su opinión, debería existir una figura que asumiese públicamente esa responsabilidad.

“No hay un director deportivo que pudiese, de vez en cuando, hacer una comparecencia y explicar por qué se deciden las cosas”.

Corberán: “No debería haber comenzado esta temporada”

El futuro de Carlos Corberán ocupa también una parte importante de la entrevista. Fernando reconoce que su postura puede resultar contradictoria, ya que no es partidario de cambiar continuamente de entrenador, pero considera que el técnico no debió iniciar esta temporada.

“Creo que Corberán no debería haber comenzado esta temporada, pero al mismo tiempo, si ha comenzado, no deberías haberle ampliado un año más”.

Para Fernando, la renovación fue una decisión precipitada.

“No le amplíes el contrato un año más porque no lo ha merecido. Si luego a lo largo de esta temporada lo merece, pues entonces le das un año más”.

A pesar de sus críticas, Fernando insiste en que no desea el mal del entrenador: si a Corberán le va bien, también le irá bien al Valencia.

Gayà y el peso de ser capitán

Otro de los nombres propios es José Luis Gayà. Fernando entiende la situación incómoda que atraviesa el capitán después de tantos años en el club y considera que debe valorar especialmente su futuro deportivo.

“Cuando llevas muchos años aquí y las cosas no van bien, ver siempre las mismas caras a veces cansa a los aficionados”.

Con un año de contrato por delante y una propuesta para ampliar su vinculación, Fernando cree que Gayà debe pensar más allá del aspecto económico.

“Creo que su principal motivo para razonar su decisión tiene que ser más deportivo que económico”.

“Tengo suficiente con que logren la permanencia”

Fernando no eleva el listón para el Valencia de esta temporada. El objetivo que marca para el equipo es tan sencillo como revelador del momento que atraviesa el club.

“Tengo suficiente con que logren la permanencia”.

Y añade: “Yo no les pido más... y creo que es sencillo".

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Una frase que resume el escenario actual de un Valencia que afronta la última temporada de Mestalla con una leyenda del club reclamando paciencia para el futuro, pero también responsabilidades para el presente.