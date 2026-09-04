La cruda realidad de las "cuatro ventanas de fichajes" de Ron Gourlay en el Valencia CF

Ron Gourlay, CEO del Valencia CF, se presentó este jueves ante los medios de comunicación para contestar algunas preguntas. Lo hizo a su manera, omitiendo algunas incomodidades y afrontando otras desde su punto de vista. No hubo autocrítica y sí defensa a ultranza de su hoja de ruta. De igual manera que cuando no se puede (o no se quiere) luchar contra la corriente marina, la solución pasa por mantenerse simplemente a flote, el plan del club pasa por ganar tiempo hasta que el Valencia CF se mude al Nou Mestalla y empiece a entrar dinero a la entidad. Según dio a entender, ese será el momento de invertir más y mejor en fichajes.

El caso es que desde que llegó pidió calma y paciencia, asegurando que su idea era darle la vuelta a una situación que arrastran hace años mediante la estabilidad y el trabajo a realizar en "cuatro ventanas de fichajes". Pues bien, llevamos tres y sólo queda la de invierno, más allá de si acude al mercado de agentes libres. Sobre ello no quiso responder, pero aseguró que la llegada de Elliott prácticamente se comió el margen, si bien tienen algo en reserva para enero. Todo eso está por ver, pero lo cierto es que el pasado reciente no ayuda a generar optimismo precisamente.

Ron Gourlay, cabizbajo / JM López

¿Cómo se ha movido Gourlay en el mercado?

Ron Gourlay llegó al Valencia CF como un CEO experimentado, aunque hasta la fecha en equipos adinerados y con una base de gasto más que importante. El proyecto era nuevo para él y no hay más que ver que, junto a sus ojeadores de confianza, sólo ha realizado cinco fichajes previo pago (Ugrinic, Copete, Sadiq, Sato y Arnau). El perfil de estos es variado, tanto por edad como por potencial o presunto rendimiento inmediato. Otros como Santamaría, Danjuma, Raba, Guido, Saravia, De Haas o Dieng han ido llegando libres, mientras que hasta el momento ninguno de los seis cedidos ha pasado a ser propiedad (Agirrezabala, Ramazani, Beltrán, Unai Núñez, Van Oevelen, Maffeo y Elliott), ya que el fichaje de Sadiq se ejecutó posteriormente.

Ventanas de fichajes con Ron Gourlay como CEO de Fútbol del Valencia

Verano 2026: Arnau (5+1 millones), Sato (4), Guido Rodríguez (libre), De Haas (libre), Dieng (libre), Elliott (cedido), Maffeo (cedido), Van Oevelen (cedido).

Arnau (5+1 millones), Sato (4), Guido Rodríguez (libre), De Haas (libre), Dieng (libre), Elliott (cedido), Maffeo (cedido), Van Oevelen (cedido). Invierno 2026: Sadiq (5), Guido (libre), Saravia (libre)*, Unai Núñez (cesión)

Sadiq (5), Guido (libre), Saravia (libre)*, Unai Núñez (cesión) Verano 2025: Filip Ugrinic (4), Copete (3,6), Santamaría (0+bonus), Danjuma (libre), Raba (libre), Ramazani (0,5 millones, cesión), Agirrezabala (1 cesión) y Beltrán (0,9 cesión).

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Gráfico que muestra la inversión en fichajes por temporada desde los tiempos del coronavirus / SD

A expensas de lo que ocurra en enero en el apartado de llegadas y salidas, el club ha logrado invertido 9 millones este verano e ingresado 1,75, un gasto superior que no ocurría desde el curso 21/22, cuando se invirtieron más de 16 e ingresaron menos de 3. Claro que a esa temporada se llegaba tras el mayor abandono y desinversión cuando a Javi Gracia no le trajeron ningún refuerzo en verano y sólo tres cedidos inservibles en invierno, mientras que se ingresaron casi 90 kilos por ventas como las de Ferran Torres, Rodrigo, Kondogbia, Coquelin o Parejo, todo un esperpento que nunca más puede volver a repetirse.