Mario Kempes propone cómo actuar contra Peter Lim: "He estado pensando en que sería mejor vaciar el campo, a ver cómo le sienta"

Si hay dos voces de exjugadores verdaderamente críticas con el mal que le provoca al Valencia CF Peter Lim durante años y años esas son las de las leyendas Santiago Cañizares y Mario Alberto Kempes. El último en pronunciarse ha sido el mítico delantero argentino, quien ha sugerido en las últimas horas al aficionado del Valencia "no ir a la cancha" de Mestalla y "abonos ni uno ni medio" hasta que el empresario de Singapur mostrara gestos reales de querer mejorar la plantilla.

Mario Kempes tiene los peores augurios posibles después de analizar las tres primeras jornadas de LaLiga del conjunto entrenado por Carlos Corberán. Los blanquinegros ya se encuentran marcando el límite del descenso a Segunda división en el inicio del curso. "No es fácil explicar lo que está pasando, y lo que uno presiente que puede llegar a pasar. Se vienen nubarrones tan negros que pueden ser muy peligrosos", dice en una entrevista con 'Las Provincias' en alusión al riesgo de descenso en esta temporada 2026/27.

"Señores, no quiero que se metan ni con el técnico ni con los jugadores, ni siquiera con el 'staff'. El problema es la cabeza de la serpiente. El técnico, imagino, que ha pedido jugadores y el director deportivo habrá intentado traerlos. El equipo que ha perdido los partidos es el mismo que el del año pasado y que del anterior, incluso con menos", analiza el 'Matador'.

Vaciado del estadio ante el sufrimiento de la afición

Ante esta situación de sufrimiento por parte del valencianismo que tanto le dio, Kempes aboga por la solución del vaciado del estadio. "Otra vez el que sufre es el aficionado, el pueblo valenciano es el que tiene que sufrir por culpa del que manda o no. Podemos hacer huelga, caceroladas, lo que sea, sacarle cartelitos, a él (Lim) no le importa. He estado pensando en no ir a la cancha, que jueguen con la cancha vacía, a ver qué pasa, cómo le sienta", apunta sin dejar de decir también que probablemente "no sería bueno para el equipo".

"Abono ni uno ni medio hasta que diga: 'voy a poner dinero para que el Valencia mejore lo que tiene... Ya me he ido de hablar del fútbol, uno se confunde con si debe criticar a los de arriba o decir otra vez no jugamos bien, no tuvimos suerte...", refiriéndose a los análisis que hace en ESPN tras cada partido del Valencia.

Noticias relacionadas

"Esto es lo mismo de hace dos años, nos estamos salvando por los pelos. Juegue contra quien juegue el Valencia, sufrimos y seguiremos sacando papelitos, pañuelos, mirando al de arriba (palco), pero ese ni manda ni pincha, y el que está lejos -Singapur- tampoco hace nada. Lo lamento. Esto es lo que debemos de esperar esta temporada, ojalá que me equivoque de todo corazón, pero no creo", concluye Mario Kempes con una reflexión que ha llegado al mismo tiempo que la aparición pública de un dirigente del club, Ron Gourlay, tras siete meses de silencio absoluto.