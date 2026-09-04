Los mejores jugadores con los que Rodrigo Moreno ha compartido vestuario: solo un futbolista del Valencia CF
El delantero valencianista, que actualmente juega en Catar, solo incluyó a Dani Parejo entre los mejores compañeros con los que ha compartido vestuario
Rodrigo Moreno dejó huella en el Valencia después de cinco temporadas inolvidables, donde se coronó como una de las piezas fundamentales del equipo valencianista en su vuelta a Europa y la consecución de la Copa del Rey de 2019.
De la misma manera que el delantero fue trascendental en los éxitos del último gran Valencia, otros sirvieron para ensalzarlos. Sin embargo, en actual futbolista del Lusail S. C. de la Liga de Catar, solo se quedó con uno cuando le preguntaron por el mejor once de compañeros con los que ha compartido vestuario.
Once con mucho talento y variedad
Fue en los micrófonos del diario AS y el atacante se quedó con la siguiente alineación: De Gea; Carvajal, Luisao, Ramos, Jordi Alba; Busquets, Parejo, Thiago; Muniain, Isco, Diego Costa. Solo está Dani Parejo, otra leyenda del Valencia, con todo el sentido del mundo, ya que ambos fueron partícipes de los logros de un Valencia que apuntaba alto hasta que Peter Lim decidió cargárselo.
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