El Nou Mestalla inicia el izado de la estructura principal de la cubierta

Las obras del Nou Mestalla han entrado en una nueva fase con el inicio del izado de la estructura principal de la futura cubierta del estadio. La operación supone elevar desde el nivel del terreno de juego parte de la estructura que, posteriormente, ocupará su posición definitiva sobre el anillo de compresión que rodea el recinto.

El proceso contempla la elevación y fijación de la red de cables que conformará la base de la cubierta. El sistema está compuesto por cables radiales superiores e inferiores, elementos anulares, conectores y diferentes tipos de péndolas y refuerzos estructurales.

Para realizar el izado se utilizarán gatos hidráulicos instalados sobre el anillo de compresión, mediante un sistema de elevación sincronizada que permitirá controlar la posición de los distintos elementos y el reparto de cargas durante la operación.

Los trabajos se desarrollarán de forma progresiva durante las próximas semanas. En esta fase está previsto completar la elevación de los cables radiales, incorporar las péndolas de manera secuencial, instalar los puntales estructurales y realizar posteriormente el tensado de los diferentes elementos que componen la cubierta.

Los arcos y la membrana exterior completarán la cubierta

Una vez finalizado este proceso, conocido como ‘Big Lift’, las obras continuarán con el montaje de la estructura secundaria de la cubierta y de las pasarelas técnicas. Después llegará el turno de los arcos y de la membrana exterior que completará la cubierta del futuro Nou Mestalla.

La estructura de la cubierta constituye uno de los principales elementos pendientes dentro de la construcción del estadio y su ejecución permitirá avanzar hacia las siguientes fases del proyecto, hasta completar la configuración exterior prevista para el recinto.

Comunicado del club

Este es el comunicado con el que el Valencia CF ha dado a conocer este viernes esta nueva fase de construcción en la obra del Nou Mestalla:

"El Nou Mestalla afronta una de las etapas más decisivas de su construcción con el arranque del izado de la estructura principal de la futura cubierta del estadio en una de las operaciones de ingeniería más complejas del proyecto.

Este avance representa un paso fundamental dentro del desarrollo de las obras, ya que supone el tránsito desde una fase de montaje provisional, realizada a nivel del terreno de juego, hasta la configuración estructural definitiva diseñada para la cubierta. La operación contempla la elevación coordinada, conexión y fijación de la red de cables al anillo de compresión que rodea el estadio.

El sistema estructural está integrado por cables radiales superiores e inferiores, elementos anulares, conectores, péndolas rígidas y flexibles, así como diversos componentes de refuerzo que serán izados de forma simultánea hasta alcanzar su posición final. Para ejecutar esta maniobra se empleará tecnología de elevación sincronizada mediante gatos hidráulicos instalados sobre el anillo de compresión, garantizando el control permanente de la geometría de la estructura y del reparto de cargas durante todo el proceso.

Los trabajos se desarrollarán de manera progresiva a lo largo de las próximas semanas. Entre las actuaciones previstas figuran la elevación de los cables radiales, la incorporación secuencial de las péndolas, el montaje de los puntales estructurales y el tensado final de los elementos que aportarán estabilidad y rigidez al conjunto.

La puesta en marcha del también conocido como ‘Big Lift’ marca el inicio de una nueva fase constructiva en el Nou Mestalla. Una vez completada esta operación, el proyecto continuará con la instalación de la estructura secundaria de cubierta, las pasarelas técnicas y, posteriormente, con el montaje de los arcos y de la membrana exterior que definirá la imagen final del estadio.

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Con este nuevo hito, las obras siguen avanzando hacia la culminación de uno de los elementos más representativos del futuro Nou Mestalla: una cubierta de gran complejidad técnica concebida para ofrecer mayor confort a los espectadores y dotar al estadio de una identidad arquitectónica singular".