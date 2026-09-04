Óscar Sánchez marca el camino del VCF Mestalla: competir arriba y formar jugadores para el primer equipo

El VCF Mestalla arranca este domingo (11:00 horas, Antonio Puchades) una nueva temporada en Segunda Federación con el RCD Mallorca B como primer rival. Óscar Sánchez afronta su primer curso al frente del filial desde el inicio con un objetivo doble: competir para estar «lo más arriba posible» y, al mismo tiempo, seguir preparando futbolistas para dar el salto al primer equipo. "A nivel individual, la mejora del futbolista y luego, si necesitan del primer equipo de ellos, nuestra labor es que cuando estén con ellos estén preparados para ayudarles en lo que necesiten", explica el técnico valencianista en una entrevista a VCF Media.

El debut del VCF Mestalla ante el conjunto balear se presenta como una primera prueba exigente para un equipo que quiere prolongar el buen tramo final de la pasada campaña. Sánchez advierte de la dificultad de enfrentarse a un equipo recién ascendido, con jugadores de mayor experiencia, pero confía en la respuesta de los suyos: "Creo que va a ser un partido difícil, competido", señala. En ese camino, el Antonio Puchades vuelve a ser un escenario clave, después de haberse convertido en uno de los puntos fuertes del filial: "En casa debemos sentirnos fuertes, que la gente sepa que cuando venga aquí le va a costar mucho". El reto pasa ahora por trasladar esa fortaleza al nuevo curso desde la primera jornada.

La entrevista a Óscar Sánchez, paso a paso

Esta es la entrevista completa al entrenador del filial del Valencia antes del comienzo:

Preparados

Estamos preparados y deseosos de empezar. Tenemos ya ganas. Ha sido una pretemporada bastante exigente y un poco larga, pero creo que estamos preparados y estamos con muchas ganas de empezar.

Balance de pretemporada

Hemos tenido una pretemporada contra equipos, algunos de superior categoría, contra equipos de nuestra categoría. Más allá del resultado, creo que el equipo ha competido muy bien, ha hecho muy bien las cosas. Hay muchos jugadores que son debutantes en la categoría y han mostrado que están perfectamente capacitados para estar en ella. Así que estamos con mucha confianza con todo lo que tenemos y yo estoy seguro de que va a ser una gran temporada.

Conocimiento de los jugadores

Eso creo que es un punto a favor que tenemos. Con muchos de ellos son dos años ya, este va a ser el tercero, con otros un año solo pero también un año muy intenso y creo que hemos generado un vínculo muy bonito y lo bueno es que nos conocemos con nuestras cosas buenas y nuestras cosas menos buenas, que nos aceptamos como grupo. Creo que entre ellos además llevan dos o tres años haciendo una comunión muy bonita y creo que la fuerza del grupo es esa, que nos conocemos de tiempo y la vamos a aprovechar.

Objetivos

Tenemos varios objetivos a nivel grupo al hacer un buen año y evidentemente a nivel clasificatorio estar lo más arriba posible, a nivel individual la mejora del futbolista y luego si necesitan de primer equipo de ellos, nuestra labor es que cuando estén con ellos que estén preparados para ayudarles en lo que necesiten.

Análisis del Grupo III

A nivel futbolístico la exigencia va a ser igual, da igual el grupo en el que estés. Es verdad que la propuesta de juego en el grupo de Cataluña es diferente, un poco diferente sobre todo en fase ofensiva y con balón, pero el grupo de Murcia, sin embargo, es un grupo que invierte muchísimo en jugadores. Hay muchísimo más dinero para invertir y eso repercute en que pueden acceder a jugadores de superior categoría. Hay proyectos muy potentes. Bueno, nosotros en ese sentido tampoco nos ha cambiado mucho la dinámica de estar en un grupo o en otro.

Relevo generacional

Los jugadores tienen que estar preparados, aunque haya un relevo generacional, si quieren llegar al futbol profesional, tienen que estar preparados para afrontar situaciones que para ellos son nuevas, porque hasta ahora muchos de ellos se han enfrentado a jugadores de su edad, pero es verdad que ahora se van a enfrentar a jugadores ya senior, con mayores.

Buen fin de temporada

Nuestra intención es darle continuidad a estos dos años que hemos tenido en el juvenil con nuestros jugadores y a ese final de temporada con el VCF Mestalla. Tampoco queremos vivir del pasado, tenemos nuevos retos por delante, tenemos que seguir haciendo las cosas todavía mejor de lo que las hacíamos y ese es nuestro objetivo, dar continuidad un poco a todo lo que veníamos haciendo y mejorándolo, claro.

Partido ante el RCD Mallorca B

Los equipos que vienen de ascender la primera vuelta, sobre todo los 8 o 10 primeros partidos se vuelven muy peligrosos porque vienen con esa inercia positiva. Además, es un filial atípico porque tiene algún jugador ya del 99, del 2000, o sea que son relativamente mayores para estar en un filial. Creo que va a ser un partido difícil, competido, pero plena confianza también en cómo hacemos nosotros las cosas, cómo lo vamos a afrontar y lo que estoy seguro es que el equipo va a competir al máximo y, bueno, pues estaremos más cerca del resultado deseado.

La importancia del Antonio Puchades

Ese es uno de nuestros puntos fuertes que hemos tenido los dos años anteriores en el Puchades y queremos darle continuidad porque en casa debemos sentirnos fuertes, que la gente sepa que cuando venga aquí le va a costar mucho y tiene que hacer muchas cosas para ganarnos y nos sentimos muy cómodos en nuestra casa.

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Inicio de la temporada desde el principio como técnico del VCF Mestalla

Lo afronto con una ilusión tremenda, valorando dónde estoy. Creo que pertenecer al Valencia y estar dentro de la estructura del Valencia para mí es un lujo, es un regalo y tengo mi manera de devolverla, es con ilusión, con trabajo, mejorando a los jugadores y al equipo. En ese sentido no va a variar mucho. Es verdad que la ilusión está por una nueva categoría, por reivindicarnos todos, sobre todo a nivel de resultados y que el equipo esté arriba, pero a nivel personal es verdad que mantengo los mismos retos que anteriores.