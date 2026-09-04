Corberán prepara cambios contra el Barcelona

El Valencia CF recibirá a uno de los equipos más fiables de LaLiga y de Europa. A una máquina de hacer goles con un Raphinha estelar y con un Lamine que poco a poco va cogiendo mejor tono que en el Mundial. Y con todo eso, Corberán no tendrá nada fácil frenar al brasileño y el español, que acompañados por un Gordon en estado de gracia firman un ataque de ensueño. Precisamente para tratar de frenar las acometidas de los de Flick, Corberán puede volver al punto de partida. A la posición de Pepelu como central, que tendrá como afectado, sobre el papel, a César Tárrega.

La prueba realizada por Corberán en el entrenamiento de este viernes, y que ha adelantado Tribuna, tiene a Arnau Martínez, Diakhaby y el de Dénia, con Maffeo por derecha y la vuelta de Gayà al once para jugar por izquierda. En el centro del campo llegaría otra de las novedades. Más por urgencia que por confianza. Y más por músculo que por toque. Dieng es el pivote que asoma como titular, aunque la realidad, y como se ha podido ver en los pocos minutos que ha disputado, no es un pivote posicional como Guido o el propio Pepelu. Junto al centrocampista de Mali estará Javi Guerra, que tendrá libertad en ataque, pero deberá crear fútbol también y Ugrinic a su lado. Por delante quedan dos puestos y todo apunta a Sato y Hugo Duro, a quien no se le da nada mal el FC Barcelona.

El banquillo

El Valencia CF tiene problemas para tener un once competitivo y además tampoco tiene demasiadas soluciones desde el banquillo. Uno de los que tendrá a su disposición será Harvey Elliott, recién llegado y que todavía no está al 100 por 100, pero quiere aportar ya a sus nuevos compañeros. También Danjuma, que podría ser de la partida para amenazar el espacio azulgrana, pero las primeras pruebas apuntan a Hugo Duro.

Por su parte, Otorbi, que contra el Deportivo y ante el Betis fue de lo más 'aceptable' en los escasos minutos que tuvo sobre el terreno de juego debería ser una de las opciones dentro de un contexto complicado para el Valencia y que seguramente necesita de jugadores eléctricos ante un equipo que deja espacios a la espalda.

El miedo al descenso

La plantilla sabe que una derrota podría provocar que la semana se hiciera más larga de la cuenta, ya que solo con que Rayo, Málaga o Elche puntúen les permitiría salir del descenso para meter al Valencia CF de Corberán en los puestos de quema a Segunda.

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Los dos próximos partidos de hecho serán fuera de Mestalla ante Sevilla en el Sánchez Pizjuán y contra el Alavés en Mendizorroza, por lo que con esos enfrentamientos el futuro del Valencia CF es de todo menos optimista.