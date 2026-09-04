Valencia CF vs Madrid CFF en la Liga F Moeve: horario, TV y previa del estreno en el Puchades

La máxima competición del fútbol femenino en España vuelve en el mediodía de este sábado al estadio Antonio Puchades (12.00 h), donde el Valencia CF recibe a un clásico de la competición, el Madrid CFF, con el ánimo de resacirse de la derrota en Vitoria de hace una semana.

A las 12:00 horas arranca en el feudo blanquinegro la jornada 2 de la Liga F, el estreno en casa, aunque las puertas del estadio principal de la Ciutat Esportiva se abrirán desde las 11:00 horas. Un regreso a la élite tras un 'año en el infierno' para el que, aparte de los abonados del Femenino, las entradas para el Valencia CF Femenino continuarán a la venta desde las 10.30 horas del mismo sábado en la taquilla.

El Valencia se presentará a la cita con el buen recuerdo del balance ante las madrileñas en el último curso en que coincidieron en la Liga F Moeve, la temporada 24/25. Entonces, se dio un empate en Madrid (1-1) y un triunfo blanquinegro en València (4-1).

En la jornada 1 de la actual temporada, las valencianas cayeron ante el Deportivo Alavés (2-0), mientras que las madrileñas vencieron al Granada CF (3-1). Este sábado, cuando las valencianistas dispondrán de la oportunidad de sumar los tres primeros puntos en el curso de la vuelta a la máxima división, el duelo dónde ver el Valencia - Madrid CFF será retransmitido en televisión por DAZN y RTVE Play.

La valoración previa de Mikel Crespo

Mikel Crespo, entrenador del Valencia, indicó en la previa del partido que la semana ha sido "dura" después de perder en una jornada inaugural en la que había depositada mucha ilusión. "Ahora, desde los tres días de trabajo, con el enfoque claro en preparar este estreno en el Puchades", asegura.

"Va a ser duro, pero vamos a por la jornada 2 y en casa. El Madrid es un rival con mucho juego interior, fuerte en duelos, bueno en lo individual, así que nosotras tendremos que entrar al campo muy concentradas para parar su movilidad", dice Crespo, técnico que cree que "todo pasa por ese primer partido en casa". "Hay muchas ganas de verse con el Puchades después del 30 de mayo, esa ilusión debe estar por encima de muchas cuestiones tácticas, sabemos nuestro nivel y estilo para afrontar esta Liga F", concluyó.

Alineaciones probables del partido

Valencia CF Femenino: Pinguet; Débora, Lena, Camila, Esther; Salomé, Yasmin, Mbadi, Marta; Marcano y Wifi.

Noticias relacionadas

Madrid CFF: De Gracia; Villafañe, Taylor, Romane Lejeune, Raiderlin; Holt, Ana, Marina, Ouzraoui; Nautnes y Alba Ruiz.