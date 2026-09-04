La IA predice las opciones de descenso del Valencia CF a Segunda. ¡Solo 5 equipos tienen más probabilidades!

El Valencia vuelve otro año más a jugar con fuego a pesar de las ridículas palabras de Ron Gourlay en las que se mostraba contento por el trabajo realizado en el mercado de fichajes. El conjunto valencianista ha tenido cierta fortuna en los últimos años sobre el nivel de tres equipos, y alguno más, que ha dado un peor rendimiento en cuanto a puntos y eso le ha salvado, pero cada año está más cerca de la debacle. Tanto es así que la IA en estos momentos solo coloca a 5 equipos con más opciones de descenso a Segunda División. ¿Cuál es la probabilidad de descenso del cuadro valencianista?

El Valencia ya partía de una base peligrosa. La temporada pasada llegó a las dos últimas jornadas sin tener matemáticamente asegurada la permanencia, por lo que no hablamos de un equipo de mitad de tabla que haya tenido simplemente un mal comienzo.

IA Valencia CF / ChatGPT

Y, sobre esa plantilla, el club no ha dado un salto de calidad durante el verano. Se cifra la inversión valencianista en apenas 9,4 millones de euros. Es particularmente llamativo cuando dos recién ascendidos como Deportivo y Racing han invertido respectivamente 25,8 y 21 millones, intentando reducir precisamente la diferencia de plantilla que normalmente condena a los equipos procedentes de Segunda.

El gran cambio respecto a otros años, explicado por la IA

"En temporadas anteriores podía argumentarse que, aunque el Valencia estuviera mal construido, había tres, cuatro o cinco plantillas claramente inferiores.

En 2026/27 eso resulta bastante menos evidente. Málaga y Elche sí parecen partir con una vulnerabilidad considerable. Racing y Deportivo tienen el hándicap estadístico del recién ascendido, pero han realizado esfuerzos importantes para elevar su nivel competitivo. Deportivo, por ejemplo, ya suma cinco puntos después de tres jornadas.

Y luego aparecen equipos como Getafe, Celta, Espanyol o Rayo que pueden tener problemas, pero ante los que no hay ahora mismo una superioridad del Valencia suficientemente clara como para descartarlos de la misma pelea", asegura la inteligencia artificial. Además compara las probabilidades con dos equipos que hace nada estaban en la misma liga del Valencia CF. "Hay otra forma todavía más gráfica de expresarlo: su riesgo sería aproximadamente 140 veces superior al del Atlético de Madrid y unas siete veces superior al del Villarreal El problema para el Valencia no es estar ahora mismo cerca del descenso. Eso después de tres jornadas tiene poca trascendencia matemática. El problema es que su margen de seguridad sobre los equipos diseñados para pelear por la permanencia parece haberse reducido después del mercado", aseguró.

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El Levante UD, el cuarto con más opciones de caer

El Levante UD ha comenzado la temporada dejando mejores sensaciones de las que podría sugerir su riesgo teórico de descenso. Más allá del tropiezo inicial ante el Espanyol, el equipo ha reaccionado con un empate en El Sadar y, sobre todo, con una contundente victoria por 5-2 frente al Betis. No se trata, además, de algo puntual. Desde la llegada de Luís Castro al banquillo, el conjunto granota ha elevado notablemente su rendimiento y su capacidad para sumar puntos; ya a finales de marzo, con el portugués al frente, había conseguido 16 puntos y presentaba números propios de la zona media de la clasificación. Ese crecimiento competitivo reduce el riesgo que podría desprenderse únicamente del potencial individual del equipo, pero no lo elimina. Por valor de plantilla, profundidad y recursos económicos, el Levante sigue estando entre los conjuntos con menos margen de seguridad de Primera División, especialmente después de un mercado condicionado por las ventas y las limitaciones financieras. Por eso, pese al efecto positivo de Castro y a su capacidad para competir por encima de lo que dicta el presupuesto, sigue siendo razonable situarlo entre los equipos con opciones reales de verse involucrados en la pelea por la permanencia.