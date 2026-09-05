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Almeida se lleva un bajón en su debut con el Racing

El portugués salió en la segunda mitad aunque no logró que su equipo se llevara algo positivo de Butarque

El Valencia manda a Almeida al Racing de Santander

El Valencia manda a Almeida al Racing de Santander

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Iván Carsí

Iván Carsí

El Racing de Santander se fue de vacío de Butarque en su duelo contra el Rayo Vallecano. Un partido divertido y que tuvo de todo con cinco goles. El equipo cántabro se adelantó en el minuto 4 y solo trece minutos después Ratiu igualaba para los madrileños. De nuevo Pablo García abría perforaba la meta de Cárdenas, para antes del descanso Camello igualar a dos.

En la segunda mitad el Rayo golpéo primero, poniendo un marcador que a la postre sería definitivo. Todo y que el árbitro anuló un gol al Racing a la salida de un córner por falta en ataque.

José Alberto López esperó poco para introducir cambios después de recibir el 3-2 de Sergio Camello nada más arrancar el segundo acto. El técnico del Racing hizo tres cambios de una tacada para meter más talento ofensivo en su equipo. Una de esas sustituciones fue André Almeida. El nuevo '8' del Racing salió en el minuto 55 y lo hizo en el centro del campo cántabro.

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Aunque Almeida no pudo ayudar a su nuevo equipo a igualar la contienda, su participación con el Racing fue positiva. El portugués tuvo un 30/32 en pases para un 94 por ciento de acierto, dos de tres duelos ganados y dos recuperaciones en sus primeros minutos con el Racing.

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