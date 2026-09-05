Arranca la temporada del Valencia CF Mestalla con el factor Puchades

El VCF Mestalla inicia este domingo 6 de septiembre la temporada 2026/27 con el objetivo de prolongar las buenas sensaciones con las que cerró el pasado curso. El filial valencianista estrenará la competición como local y recibirá al RCD Mallorca B en el Antonio Puchades a partir de las 11:00 horas. El encuentro será de acceso gratuito para los socios VCF y abonados del Valencia CF.

Buenas sensaciones en la pretemporada

El conjunto dirigido por Óscar Sánchez llega a la primera jornada después de completar una preparación positiva, en la que ha logrado tres victorias, dos empates y una única derrota, sufrida frente al Nàstic de Tarragona, conjunto que compite en Primera Federación.

“Más allá del resultado, creo que el equipo ha competido muy bien esta pretemporada, ha hecho muy bien las cosas. Así que estamos con mucha confianza con todo lo que tenemos y yo estoy seguro de que va a ser una gran temporada”, asegura Óscar Sánchez.

El técnico dirigirá esta campaña un VCF Mestalla renovado, pero con una importante base de continuidad. La plantilla combina jugadores que ya formaron parte del filial durante el pasado curso con varios futbolistas procedentes del VCF Juvenil A, equipo que se proclamó campeón del Grupo VII de División de Honor.

“Queremos dar continuidad a estos dos años que hemos tenido en el juvenil con nuestros jugadores, a ese final de temporada con Mestalla. Tampoco queremos vivir del pasado, tenemos nuevos retos por delante, tenemos que seguir haciendo las cosas todavía mejor de lo que las hacíamos y ese es nuestro objetivo, dar continuidad un poco a todo lo que veníamos haciendo y mejorándolo”, explica el entrenador valencianista.

Duelo de filiales para abrir la Segunda Federación

El VCF Mestalla estrenará el nuevo Grupo III de Segunda Federación con un duelo de filiales ante un RCD Mallorca B recién ascendido a la categoría.

Óscar Sánchez espera un rival peligroso por la dinámica positiva con la que llega después del ascenso. “Los equipos que vienen de ascender la primera vuelta, sobre todo los ocho o diez primeros partidos, se vuelven muy peligrosos porque vienen con esa inercia positiva. Además, es un filial atípico porque tiene algún jugador ya del 99, del 2000”, señala.

El entrenador del Mestalla prevé un encuentro exigente, aunque confía plenamente en la respuesta de sus jugadores. “Creo que va a ser un partido difícil, competido, pero plena confianza también en cómo hacemos nosotros las cosas, cómo lo vamos a afrontar y lo que estoy seguro es que el equipo va a competir al máximo”.

El Antonio Puchades, un factor decisivo

Una de las prioridades del filial valencianista será hacerse fuerte en el Antonio Puchades desde el inicio de la temporada.

“En casa debemos sentirnos fuertes, que la gente sepa que cuando venga aquí le va a costar mucho y tiene que hacer muchas cosas para ganarnos. Nos sentimos muy cómodos en nuestra casa”, destaca Óscar Sánchez.

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El RCD Mallorca B será el primero de los rivales del Mestalla en la temporada 2026/27, una campaña en la que el filial valencianista competirá dentro del Grupo III de Segunda Federación frente a equipos procedentes principalmente de la Comunitat Valenciana, Islas Baleares y Región de Murcia.