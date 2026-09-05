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Baja confirmada del Valencia CF contra el FC Barcelona: más problemas para Corberán

Luis Rioja entrena al margen en la última sesión antes de recibir al Barça y queda descartado por lesión

Elliott habla de los objetivos de esta temporada en el Valencia CF

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Andrés García

Andrés García

València

El Valencia CF no podrá contar con Luis Rioja para enfrentarse este domingo al FC Barcelona en Mestalla. El extremo andaluz no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros en la última sesión de entrenamiento previa al encuentro y está descartado para el partido ante el conjunto azulgrana.

Rioja lleva arrastrando molestias físicas durante toda la semana y no ha podido trabajar con normalidad a las órdenes del cuerpo técnico. Su ausencia en la última sesión ha terminado por confirmar una baja que supone un contratiempo importante para el Valencia de cara a uno de los encuentros más exigentes de este inicio de temporada.

La ausencia adquiere todavía más relevancia teniendo en cuenta que Luis Rioja fue titular en el último partido del Valencia CF frente al Deportivo de La Coruña, por lo que estaba entrando de lleno en los planes del técnico para estas primeras jornadas de LaLiga.

Maffeo y Van Oevelen, sin problemas

Las noticias positivas de la sesión han llegado de la mano de Pablo Maffeo y Kayne Van Oevelen, que sí han podido entrenarse con normalidad junto al resto de la plantilla. Ambos estarán, por tanto, a disposición del entrenador salvo contratiempo de última hora para el duelo frente al FC Barcelona.

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El Valencia afrontará así la visita del Barça con Luis Rioja como baja confirmada, obligando al cuerpo técnico a buscar una alternativa para cubrir una posición en la que el futbolista andaluz venía teniendo protagonismo.

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