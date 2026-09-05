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Corberán habla del mercado, el Barcelona, Elliott, Gayà, Otorbi y la lesión de Foulquier
Sigue en vivo la rueda de prensa de Carlos Corberán previa al Valencia CF - FC Barcelona de este domingo en Mestalla
Carlos Corberán habla en la previa del Valencia CF - FC Barcelona después del cierre del mercado de fichajes y de la rueda de prensa de Ron Gourlay en la que el CEO de Fútbol del club ratificó públicamente su confianza hacia el entrenador: "Es la persona adecuda".
Gayà y Jesús
Estoy contento con el rendimiento de Jesús y estoy muy tranquilo teniendo a Jesús y Gayà, dos jugadores diferentes, tienes experiencia y juventud y son dos opciones muy interesantes para el equipo.
Elliott
Elliott se adapta a nuestras estructuras, le gusta tener el balón, y no siente presión en zonas de presión, no es un jugador de banda, es más por dentro por la mitad derecha y en esos espacios nos va a ayudar a aumentar el nivel de fútbol del equipo.
Foulquier
Ha sufrido una lesión hoy
Otorbi
David está desatando mucha ilusión, estuvo en muchas convocatorias el año pasado y aunque es joven invita a ilusionarse, el jugador proyecta ilusión y ganas y eso es bienvenido porque necesitamos de todos y hacer en el campo lo mejor posible, ojalá que David siga ayudándonos mucho tiempo.
¿La plantilla está completa?
La opinión se la he hecho saber al club y yo me centro en sacar el rendimiento, lo importante es el compromiso de los que estamos para darle lo mejor a nuestra ofición, mi foco está en ese punto.
¿Reforzar la delantera por Sadiq?
Siempre que hay una baja varias semanas, el club tiene que plantearse eso, nosotros lo que hacemos es dando un paso adelante los que estamos es la forma de cubrir esa nececidad.
El Barcelona
Tiene mucho potencial, ha ganado la Liga, pero ha tenido una inversión descomunal en fichajes y tienen unas posibilidades muy grandes.
Las necesidades las traslado de forma privada que es la forma de ayudar al club y ayudar al equipo a sacar el máximo rendimiento.
Bajas
Luis queda al marge, Sadiq está al margen, como Guido y de Haas.
Mercado, ¿da para mejorar la plantilla?
El mercado ahora mismo es pasado, centrarme en lo que podría haberse hecho no tiene sentido, los que estamos somos los que tenemos que tener el deseo de devolverle el orgullo al valencianismo. Los que estamos aquí somos los que tenemos esa responsabilidad.
Carlos Corberán habla en la previa del Valencia CF - FC Barcelona después del cierre del mercado de fichajes y de la rueda de prensa de Ron Gourlay en la que el CEO de Fútbol del club ratificó públicamente su confianza hacia el entrenador: "Es la persona adecuda".
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