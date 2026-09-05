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Corberán habla del mercado, el Barcelona, Elliott, Gayà, Otorbi y la lesión de Foulquier

Sigue en vivo la rueda de prensa de Carlos Corberán previa al Valencia CF - FC Barcelona de este domingo en Mestalla

Corberán habla de la cantera del Valencia CF

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Andrés García

Andrés García

València

Carlos Corberán habla en la previa del Valencia CF - FC Barcelona después del cierre del mercado de fichajes y de la rueda de prensa de Ron Gourlay en la que el CEO de Fútbol del club ratificó públicamente su confianza hacia el entrenador: "Es la persona adecuda".

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