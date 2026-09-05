Corberán habla del mercado, el Barcelona, Elliott, Gayà, Otorbi y la lesión de Foulquier

¿Reforzar la delantera por Sadiq?

Siempre que hay una baja varias semanas, el club tiene que plantearse eso, nosotros lo que hacemos es dando un paso adelante los que estamos es la forma de cubrir esa nececidad.

El Barcelona

Tiene mucho potencial, ha ganado la Liga, pero ha tenido una inversión descomunal en fichajes y tienen unas posibilidades muy grandes.