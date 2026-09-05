Lamine Yamal, baja en el último entrenamiento previo al Valencia CF - FC Barcelona
La estrella del Barça se ejercita al margen de sus compañeros a pocas horas de su visita a Mestalla
El FC Barcelona ha encendido las alarmas a apenas unas horas de visitar al Valencia CF en Mestalla. Lamine Yamal no se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros en la última sesión previa al encuentro frente al Valencia CF, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga, y su presencia en el partido de este domingo está en duda.
La ausencia del atacante ha llamado especialmente la atención al tratarse de una de las grandes referencias ofensivas del conjunto azulgrana. Según ha confirmado SPORT, Lamine Yamal sí se encuentra en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, aunque ha realizado trabajo específico al margen del grupo en el gimnasio.
El internacional español estaba siendo uno de los nombres propios en el inicio de temporada del equipo dirigido por Hansi Flick. El Barça afronta su desplazamiento a Mestalla después de haber sumado nueve puntos de nueve posibles en sus tres primeros compromisos ligueros, con victorias ante Elche, Athletic Club y Rayo Vallecano.
Será el propio Flick quien aporte más detalles sobre el estado físico de Lamine Yamal durante la rueda de prensa previa al encuentro y aclare hasta qué punto existe riesgo de que el extremo se pierda la visita al Valencia CF.
Capitán
La situación llega, además, en una jornada especialmente significativa para el futbolista, después de que este sábado se haya confirmado que Lamine Yamal forma parte del grupo de capitanes del Barcelona junto a Raphinha, Pedri, Eric y De Jong, una decisión adoptada tras la votación realizada en el vestuario.
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