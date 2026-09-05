La lista de convocados de Carlos Corberán para el Valencia CF - FC Barcelona
Luis Rioja y Dimitri Foulquier se suman a una lista de ausencias que ya incluye a Guido Rodríguez, José Copete, Justin de Haas, Umar Sadiq y Diego López antes de recibir al Barcelona
Harvey Elliott, en proceso hacia su mejor estado de forma, es la principal novedad en la citación, en la que también ha vuelto Maffeo, ausente en Riazor por lesión
La lista de bajas crece y aprieta al Valencia CF de Carlos Corberán. La última sesión previa al partido de este domingo frente al FC Barcelona (16:15 horas, Mestalla) ha confirmado las ausencias por lesión en la convocatoria de dos futbolistas que estuvieron en la citación del pasado fin de semana en Riazor. Luis Rioja, titular en la banda derecha, no ha podido entrenarse con normalidad en toda la semana y no estará disponible en la jornada 4. Tampoco lo iba a estar Dimitri Folquier, que dentro de su proceso de recuperación ha ido completando entrenamientos y viajó con la expedición a A Coruña. Sin embargo, este sábado ha vuelto a lesionarse y, según informa 'Tribuna Deportiva', estará varias semanas en el dique seco.
Sumando a Luis Rioja y Dimitri Foulquier, la lista efectiva de bajas asciende a siete, todas por problemas físicos. Además de estas dos últimas, Guido Rodríguez, José Copete, Justin de Haas, Umar Sadiq y Diego López. Sergi Canós, fuera totalmente de los planes del técnico, también atraviesa una lesión de larga duración.
Corberán tira de cantera para completar la convocatoria
Con todo esto, Carlos Corberán ha convocado a todos los jugadores disponibles del primer equipo, dinámica en la que también están los jóvenes David Otorbi e Iker Córdoba. Asimismo, cuatro canteranos más del Valencia CF Mestalla, habituales en la pretemporada, se han unido a la concentración de los XX futbolistas convocados.
La lista de jugadores convocados por Carlos Corberán para el Valencia - Barça:
- Porteros: Stole Dimitrievski, Kayne Van Oevelen y Cristian Rivero
- Defensas: Pablo Maffeo, Arnau Martínez, Rodrigo Gamón, César Tárrega, Mouctar Diakhaby, Iker Córdoba, José Luis Gayà y Jesús Vázquez
- Centrocampistas: Pepelu, Aliou Dieng, Aarón Mayol, Filip Ugrinic, Javi Guerra, Ryunosuke Sato, Harvey Elliott y Jaume Durà
- Delanteros: Dani Raba, Arnaut Danjuma, Hugo Duro, David Otorbi y Aimar Blázquez.
El portero neerlandés Van Oevelen sí ha superado las molestias en el tobillo y, tras entrenarse con el grupo en las dos últimas sesiones, ha podido formar parte de la covocatoria. Harvey Elliott, último refuerzo del equipo, que llega cedido del Liverpool, ha completado el trabajo este sábado y Corberán dijo de él que "se adapta muy bien a las diferentes estructuras". El inglés ha entrado en su primera convocatoria y lo hace con ganas de debutar este domingo contra el Barça.
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