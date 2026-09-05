Estos son los 24 futbolistas con los que el FC Barcelona viaja a València

El FC Barcelona ya ha hecho pública la lista de 24 convocados para visitar este domingo a Mestalla, donde se enfrentará al Valencia CF a partir de las 16:15 horas en la cuarta jornada de LaLiga. La convocatoria de Hansi Flick presenta dos novedades de peso: Gabriel Jesus entra por primera vez desde su llegada al club y Gavi vuelve a estar disponible después de perderse los dos últimos encuentros por una contusión en la rodilla.

El caso de Gabriel Jesus concentra buena parte de la atención. El delantero brasileño, incorporado esta misma semana procedente del Arsenal FC, ha completado con normalidad los últimos entrenamientos y Flick ya ha dejado entrever que podría disponer de algunos minutos en Mestalla. Su presencia amplía todavía más las alternativas ofensivas de un Barça que cuenta con nombres como Raphinha, Lamine Yamal, Anthony Gordon, Karim Adeyemi o Dani Olmo.

Lamine Yamal viaja pese al susto del último entrenamiento

También estará disponible Lamine Yamal, pese a que este sábado no trabajó inicialmente con el grupo por un golpe. Flick explicó después que se trataba de una medida de precaución y confirmó que el atacante viajaría a València, aunque su presencia en el once titular se decidirá en función de sus sensaciones antes del encuentro.

La recuperación de Gavi supone otra buena noticia para el técnico alemán. El centrocampista sufrió una fuerte contusión en la primera jornada frente al Elche y se perdió posteriormente los compromisos ante Athletic Club y Rayo Vallecano. Esta semana ha vuelto a trabajar al mismo ritmo que sus compañeros y ya está preparado para reaparecer en Mestalla.

El Barça llega así a Mestalla con una plantilla ofensivamente reforzada y con la posibilidad de estrenar a uno de sus últimos fichajes. El encuentro será, además, la última visita liguera azulgrana al actual Mestalla, si se cumplen los plazos previstos para el traslado valencianista al nuevo estadio. El propio club catalán ha destacado el componente histórico de esta visita en su previa oficial.

Convocatoria del FC Barcelona para el Valencia CF - Barça

Porteros: Joan García, Wojciech Szczesny y Dominik Livakovic

Defensas: João Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsí, Xavi Espart, Andreas Christensen, Gerard Martín, Jules Koundé y Eric García

Centrocampistas: Gavi, Fermín López, Pedri, Rodri, Dani Olmo, Marc Bernal y Brian Fariñas

Delanteros: Gabriel Jesus, Lamine Yamal, Raphinha, Karim Adeyemi, Anthony Gordon y Hamza Abdelkarim.

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El entrenador germano deberá hacer un descarte antes del partido, pero de momento estos son los 24 jugadores con los que se desplaza este sábado hacia la capital del Túria.