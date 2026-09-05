Valencia - Barcelona | Calor extremo en Mestalla: protestas contra Meriton y un equipo en descenso

La temporada 2026/27 no podía haber empezado pero para el valencianismo. A los años de desinterés del máximo accionista, nuevamente demostrado con un paupérrimo mercado de verano, se han unido el decepcionante inicio del equipo en LaLiga y el mensaje de Ron Gourlay, CEO de Fútbol, en la rueda de prensa del pasado jueves. Nada nuevo, pese a los siete meses de silencio institucional por parte de los directores generales del club. Y, si la situación podía ser más desesperante para los aficionados, así es después del comienzo de la cuarta jornada. El conjunto de Carlos Corberán ha dormido como uno de los tres equipos en zona de descenso tras la victoria del Rayo Vallecano.

Todo acaba de empezar, sin embargo, el temor que sufre la afición valencianista se justifica en una tendencia negativa que se extiende sin fecha límite en el tiempo. Ausente de las competiciones europeas desde marzo de 2020, el Valencia es incapaz desde entonces de rebasar la barrera de los 50 puntos al acabar cada campaña. Hoy, con solo un punto de nueve posibles, los blanquinegros necesitarían empatar con goles o ganar al líder, el FC Barcelona, para escapar este domingo de una de las tres últimas posiciones de a clasificación.

Protesta contra Meriton antes y durante el partido

Con todo este caldo de cultivo, en una tarde marcada por las altas temperaturas, también se prevé calor, primero, en la calle y, posteriormente, en las gradas del estadio de la Avenida de Suècia. Allí ha convocado una concentración de protesta durante la previa del partido y, sobre todo, en los primeros 19 minutos la Curva Nord, grupo de animación. No entrarán al campo hasta ese momento y llaman al valencianismo a que les siga en esta iniciativa. A ella se han sumado colectivos críticos contra la gestión de Peter Lim, Libertad VCF y el Col·lectiu de Penyes Valencianistes, y multitud de aficionados a través de las redes sociales. Además, Libertad apela a los valencianistas a que, una vez dentro del estadio, entre todos hagan que este vuelva a "rugir", como si de una semifinal de Champions se tratara, canalizando el enfado contra "el palco". La principal asociación de oposición a Meriton reclama que "Mestalla preste, quizá, el último gran servicio al club".

"Esta vez nuestro rugido debe tener un destino claro: el palco. Porque allí están quienes deben escuchar que el Valencia les pertenece. El Valencia es nuestro. Y mientras quede un valencianista dispuesto a defenderlo no habrán ganado", termina el comunicado de Libertad en una semana en la que el primer impulsor en público de este movimiento de protesta fue el exjugador Mario Alberto Kempes, que apeló a los aficionados para que, "por favor, no se metan ni con el técnico ni con el equipo ni con todo el 'staff'. "El problema es la cabeza de la serpiente. Podemos hacer huelga, caceroladas, ponerle cartelitos... No le importa. No sería bueno para el equipo, pero he estado pensando en no ir a la cancha, que jueguen con la cancha vacía, a ver cómo le sienta eso. Abono ni uno ni medio hasta que el dueño diga: 'señores, voy a poner dinero para que el Valencia mejore lo que tiene", señaló el legendario futbolista argentino.

Por si el padecimiento de aguantar a Meriton o un rival como el Barça fuesen poco, LaLiga colocó semanas atrás el horario del partido sin ninguna sensibilidad con los aficionados. El clima aumentará también el sofoco en una tarde en la que habrá aviso amarillo entre las 13:00 y las 21:00 horas. El partido arrancará a las 16:15 horas, y pocos minutos después del momento del día con las temperaturas más elevadas, entre 34º y 36º.

Un Valencia en crisis ante un Barça lanzado

La tarde se prevé caliente desde todos los puntos de vista, también sobre el campo. Carlos Corberán se presenta a la cita con el Barcelona en entredicho por el valencianismo, pese a la confianza mostrada en la sala de prensa por el CEO de Fútbol. Las dinámicas de Valencia y Barça son radicalmente opuestas. Si los locales apenas suman un punto y han hecho más goles en propia meta que en l rival (2/1), los visitantes se han presentado en València en sexta marcha, con pleno de puntos, 12 goles a favor en las victorias ante Elche, Athletic y Rayo y, sobre todo, la motivación extra de poner tierra de por medio con sus históricos rivales directos: Real Madrid y Atlético, que han caído con Betis y Athletic Club, respectivamente. Precisamente, el pelotón de grandes de LaLiga del que Peter Lim y los diferentes ejecutivos a su servicio en el club a lo largo de los años descabalgaron hace tiempo al Valencia.

En un Barcelona que infunde terror, la baza que puede jugar a favor de los murciélagos es el inicio de la Champions League entre semana. Los culés recibirán el miércoles al Feyenoord en la tarde del miércoles y afrontan el primer tramo exigente de la temporada con cuatro partidos en apenas diez días. Por ello, el técnico Hansi Flick medita retrasar la primera titularidad de Rodri para la competición europea y, aunque aterrizó con casi todo disponible, duda sobre la titularidad en Mestalla de Lamine Yamal, que con ligeras molestias no se entrenó el sábado con el grupo. No obstante, sin Lamine, la delantera del Barça sigue manteniendo el listón muy arriba con Adeyemi, Raphinha y Gordon.

El Valencia, mientras tanto, retornará a la defensa de cinco con serias opciones para que Aliou Dieng se estrene como titular dentro del plan de recuperar a Pepelu y la solidez que ofreció como hombre libre en la zaga en los partidos ante el Celta y el Betis. Los locales se acogen al poder de Mestalla, a 90 minutos de sacrificio y lucha y al acierto que hasta ahora no han tenido hombres como Javi Guerra, Sato, Danjuma y Hugo Duro.

Corberán no podrá contar por lesión con siete jugadores: Guido Rodríguez, Justin de Haas, Sadiq Umar, Luis Rioja, José Copete, Dimitri Foulquier y Diego López. La novedad será el mediapunta cedido del Liverpool Harvey Elliott, que tendrá sus primeros minutos de juego, previsiblemente, en el segundo tiempo.

Alineaciones probables

Valencia: Dimitrievski, Maffeo, Arnau Martínez, Pepelu, Diakhaby, Jesús Vázquez, Dieng, Ugrinic, Guerra, Sato, Danjuma.

Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Joao Cancelo; Bernal, Pedri, Fermín; Adeyemi o Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.

Árbitro: Isidro Díaz de Mera (colegio castellano-manchego) VAR: Alejandro Muñiz (colegio gallego).

Estadio: Mestalla.

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Hora: 16:15 horas.