¡Alerta! Esta es la previsión meteorológica en Mestalla a la hora del Valencia - Barça

El Valencia-Barça de este domingo en Mestalla tendrá un enemigo añadido para todos: el calor. El encuentro, correspondiente a cuarta jornada de LaLiga y programado para las 16:15 horas, se disputará en plena tarde y con el aviso amarillo por altas temperaturas activo en el litoral de Valencia. De hecho, el aviso comienza a las 13:00 horas y estará en vigor hasta las 20:59 horas de la noche. AEMET prevé un ambiente plenamente veraniego, con temperaturas que podrían situarse en torno a los 33-35 grados durante las horas centrales de la jornada.

El episodio de calor llega después de un verano especialmente cálido en la Comunitat Valenciana, con unos meses de julio y agosto entre los más calurosos registrados. La situación se prolongará durante este primer fin de semana de septiembre, con temperaturas elevadas también durante la noche y poco alivio térmico antes del comienzo del partido.

Las condiciones meteorológicas harán especialmente importante la hidratación de los futbolistas, por lo que las pausas para beber agua tendrán un papel relevante durante el encuentro. El aviso amarillo no supone, en principio, ningún impedimento para la disputa del partido, pero las altas temperaturas obligarán a extremar las precauciones tanto sobre el césped como en las gradas.

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Precauciones también en las gradas contra golpes de calor

En Mestalla, además, la concentración de miles de aficionados puede incrementar la sensación de calor, especialmente en las zonas más elevadas y expuestas al sol, así como en los desplazamientos a pie o transporte público hacia el estadio. Por ello, se recomienda a los espectadores acudir bien hidratados, protegerse del sol y beber agua con frecuencia durante las horas previas y el desarrollo del Valencia-Barça.