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Arnau Martínez: "Teníamos un plan, pero nos han pasado por encima, entiendo el enfado de la afición"

El lateral derecho del Valencia CF, hoy central de inicio, afirma que "hay que hacer borrón y cuenta nueva y a pensar en el siguiente partido, este equipo lo va a sacar seguro"

Vídeo resumen y mejores imágenes del Valencia CF - FC Barcelona

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Edu Ripoll

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Andrés García

Andrés García

València

El Valencia CF ha salido goleado estrepitosamente de Mestalla a manos de un FC Barcelona infinitamente superior desde el primer minuto. El encargado de salir a dar la cara en los medios de comunicación ha sido Arnau Martínez. Estas han sidos sus palabras en Movistar:

Derrota

Complicado, entiendo a la gente porque no estan saliendo los resultados, pero queda mucho y este equipo lo va a sacar

Moral baja

El equipo estaba convencido, pero nos enfrentábadomos a uno de los mejores equipos de laliga, teníamos nuestro plan, pero son muy buenos y nos han pasado por encima.

Bronca

Entiendo el enfado porque los resultados no acompañan, vamos a intentrar darle la vuelta para que la afición esté contenta.

Sevilla

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Todos los partoidos con claves, hay que hacer borrón y cuenta y nueva y a pensar en el siguiente, este equipo lo va a sacar seguro.

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