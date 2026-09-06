Arnau Martínez: "Teníamos un plan, pero nos han pasado por encima, entiendo el enfado de la afición"
El lateral derecho del Valencia CF, hoy central de inicio, afirma que "hay que hacer borrón y cuenta nueva y a pensar en el siguiente partido, este equipo lo va a sacar seguro"
El Valencia CF ha salido goleado estrepitosamente de Mestalla a manos de un FC Barcelona infinitamente superior desde el primer minuto. El encargado de salir a dar la cara en los medios de comunicación ha sido Arnau Martínez. Estas han sidos sus palabras en Movistar:
Derrota
Complicado, entiendo a la gente porque no estan saliendo los resultados, pero queda mucho y este equipo lo va a sacar
Moral baja
El equipo estaba convencido, pero nos enfrentábadomos a uno de los mejores equipos de laliga, teníamos nuestro plan, pero son muy buenos y nos han pasado por encima.
Bronca
Entiendo el enfado porque los resultados no acompañan, vamos a intentrar darle la vuelta para que la afición esté contenta.
Sevilla
Todos los partoidos con claves, hay que hacer borrón y cuenta y nueva y a pensar en el siguiente, este equipo lo va a sacar seguro.
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