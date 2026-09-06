Arnau Martínez: "Teníamos un plan, pero nos han pasado por encima, entiendo el enfado de la afición"

El Valencia CF ha salido goleado estrepitosamente de Mestalla a manos de un FC Barcelona infinitamente superior desde el primer minuto. El encargado de salir a dar la cara en los medios de comunicación ha sido Arnau Martínez. Estas han sidos sus palabras en Movistar:

Derrota

Complicado, entiendo a la gente porque no estan saliendo los resultados, pero queda mucho y este equipo lo va a sacar

Moral baja

El equipo estaba convencido, pero nos enfrentábadomos a uno de los mejores equipos de laliga, teníamos nuestro plan, pero son muy buenos y nos han pasado por encima.

Bronca

Entiendo el enfado porque los resultados no acompañan, vamos a intentrar darle la vuelta para que la afición esté contenta.

Sevilla

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Todos los partoidos con claves, hay que hacer borrón y cuenta y nueva y a pensar en el siguiente, este equipo lo va a sacar seguro.