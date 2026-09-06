El Burnley de Ramazani ficha una leyenda para la delantera

El gol en la Premier tiene muchos nombres. En presente y pasado, todos coinciden en que uno de ellos es el de Jamie Vardy. El Burnley de Largie Ramazani ha protagonizado uno de los movimientos más llamativos del mercado. El club inglés ha anunciado el fichaje de Jamie Vardy, que regresa al fútbol de su país a los 39 años después de disputar la pasada temporada en la Serie A con la Cremonese. Regresa para reforzar al colista de la Championship

El delantero firma hasta final de la presente temporada y se incorpora al equipo dirigido por Nicky Hayen, que añade a su ataque una enorme dosis de experiencia, personalidad y gol.

Para Ramazani, recién llegado al Burnley, la operación supone compartir vestuario con uno de los delanteros más emblemáticos del fútbol inglés reciente. El belga llegó a la segunda categoría inglesa tras no poder regresar al Valencia CF por no mejorar su oferta Ron Gourlay para dotar a Corberán de quien fuera hombre clave en la segunda vuelta del campeonato pasado.

Vardy, una leyenda del Leicester

Hablar de Jamie Vardy es hacerlo de uno de los grandes símbolos de la Premier League moderna. El atacante dejó una huella imborrable en el Leicester City, club con el que alcanzó los 500 partidos y los 200 goles.

Imagen de Ramazani y Gourlay / SD

Fue top mundial. Su momento más recordado llegó en la temporada 2015/16, cuando fue una de las grandes figuras del Leicester que sorprendió al mundo conquistando la Premier League. Vardy marcó 24 goles aquel curso y fue elegido mejor jugador del campeonato. Además, durante su larga etapa con los 'foxes' conquistó también la FA Cup y la Community Shield.

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El técnico del Burnley, Nicky Hayen, celebró especialmente la incorporación del delantero por su experiencia y capacidad de liderazgo dentro de la plantilla. El propio Vardy tampoco escondió su ilusión por esta nueva etapa: “Estoy muy feliz de estar aquí en el Burnley. Este club tiene una verdadera historia futbolística y unos aficionados apasionados”. Veremos si forma ataque con el ex del Valencia CF o le relega al banquillo.