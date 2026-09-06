Danjuma se enfada con el Valencia CF y pide un "cambio"
“Se puede perder, pero hay maneras de perder y esto hay que cambiarlo", dijo cabreado al delantero del Valencia CF tras la goleada del FC Barcelona
Arnaut Danjuma no escondió su enfado al final del partido (0-5) contra el FC Barcelona. El delantero del Valencia CF se marchó cabreado con la imagen del equipo y explotó en declaraciones al club. “Se puede perder, pero hay maneras de perder y esto hay que cambiarlo. El fútbol es mucho más que solo meter goles. Hay muchas cosas que se pueden juntar para hacer un cambio. Lo tenemos que encontrar". Estas fueron sus palabras en VCF Media:
Derrota
“No sé si tarde complicada es la frase, lo que sí que no fue es nuestro día. Sabíamos que íbamos a afrontar un partido contra un rival muy duro, pero eso no significa que tuviéramos que perder así. Tenemos que encontrar la solución, porque no hicimos un partido bueno”.
Paciencia
“Es difícil decirlo en momentos así, pero nosotros tenemos también mucho dolor. La realidad es que el club ha sufrido mucho tiempo, no es algo que podamos cambiar rápido. Cuesta paciencia, pero la paciencia es difícil tenerla en los momentos duros. El Valencia es un club grande, la afición siempre nos ha apoyado y lo seguirá haciendo”.
Solución
“Se puede perder, pero hay maneras de perder y esto hay que cambiarlo. El fútbol es mucho más que solo meter goles. Hay muchas cosas que se pueden juntar para hacer un cambio. Lo tenemos que encontrar. Esperemos que todos los que apoyan al Valencia puedan disfrutar, porque para todos es duro. No puedo decir más. Hay que afrontar este momento, afrontarlo, afrontarlo, afrontarlo y cambiarlo”.
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